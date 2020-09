Así suena ‘The Business’, la nueva canción de Tiësto

Tiësto es uno de los rostros más reconocidos en el mundo de la electrónica. El icónico Dj y productor neerlandés ha puesto a bailar a millones de personas en todo el mundo y ahora se dispone a seguir puliendo su faceta como artista a través del lanzamiento de The Business el próximo 25 de septiembre.

The Business es el single con el que Tiësto celebra su reciente fichaje por Atlantic Records y Big Beat Records. Esta canción estará incluida en su nuevo disco, que previsiblemente verá la luz en 2021, y en el que el que actualmente está trabajando. Escucha cómo suena The Business, el propio artista ha compartido este extracto en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Getting ready for something big. Una publicación compartida de Tiësto (@tiesto) el 14 Sep, 2020 a las 7:03 PDT

The Business será una de las puntas de lanza de Tiësto para los próximos meses y llega precedido por el éxito de The London Sessions, su anterior trabajo con Universal que se editó el 15 de mayo de 2020. De este disco destacan temas como Jackie Chan junto a Dzeco, Preme y Post Malone, God is a Dancer con la británica Mabel o Ritual con Jonas Blue y Rita Ora, que ha conseguido más de 110 millones de visitas en Youtube.

Creador polifacético y figura imprescindible del dance alrededor del mundo, Tiësto deja huella con cada producción y atesora un éxito brutal con cada uno de sus trabajos. Con más de 8 billones de reproducciones en todas las plataformas digitales, el DJ y productor holandés se ha ganado merecidos títulos como "El Padrino del EDM".

En la pasada edición de Tomorrowland, Tiësto dejó K.O. a los miles de asistentes a su show virtual, convirtiéndose en uno de los protagonistas al presentar en este festival su alter ego como VER:WEST.

A lo largo de toda su carrera, ha trabajado con una increíble selección de artistas como los ya mencionados Rita Ora, Post Malone o Mabel y también con Martin Garrix e Icona Pop, entre otros.