Bella Hadid no puede dejar de llorar por el embarazo de su hermana Gigi y Zayn Malik

Gigi Hadid y Zayn Malik han llevado su embarazo con mucha discreción y sin dar mucho detalle. Hace poco, la modelo empezó a publicar alguna de sus fotos de embarazada en la que ya podíamos ver lo mucho que había crecido su barriguita. Y es que está en la recta final de la gestación y tanto ella como el resto de la familia está a la espera.

Su hermana Bella Hadid está muy emocionada de poder convertirse en tía. De hecho, acaba de publicar una curiosa foto en la que podemos ver a las dos Hadid comparando sus tripitas. Pero que nadie se lleve a engaño, que no es que haya un doble embarazo. “11 de junio de 2020 ... 🖤dos bollos en el horno, excepto que el mío es de mi hamburguesa y el de gigi es de @zayn ✨👼🏼✨”, escribía junto a la imagen.

“@bellahadid No, son los brownies de la tía Sandy :)”, comentaba Lenny Kravitz sobre esa tripa de la hermana no embarazada. Pero Bella no se quedaba ahí y hacía una confesión más: “Los quiero a los dos muchísimo, no puedo dejar de llorar”. Parece que no sólo está sensible la hermana embarazada, sino que Bella también está viviendo con los sentimientos a flor de piel este embarazo. “😁😁😁😇”, esta es toda la respuesta que recibía de Gigi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bella 🦋 (@bellahadid) el 15 Sep, 2020 a las 10:25 PDT

En seguida recibía los comentarios de sus compañeras de profesión, modelos que ya saben lo que es ser madre y que entienden lo que están viviendo las hermanas.

Gisele Bundchen: ¡No hay nada como el amor de las hermanas! ❤️

Blanca Padilla: Awwwwwwwwww

Lily Allridge: Os quiero mucho, bellezas 💖

Ashley Graham: 😍😍😍

Romee Strijd: 😍😍

Shanina Shayk: ¡Tan increíblemente lindo! ❤️❤️💋💋😇😇

En cualquier momento la feliz pareja nos da la noticia del nacimiento de su primer bebé. Lo que está claro es que con esos padres que va a tener, será toda una belleza.