Rihanna y Young Thug están tramando algo y con suerte será su colaboración

Rihanna nos tiene desolados. No anuncia ninguna novedad musical ni parece que vaya ha hacerlo pronto. Pero de repente llega a nosotros un rayo de esperanza. Riri y Young Thug son vistos en lo que parece un videoclip nuevo. Las especulaciones entre sus fans han aumentado como la pólvora. Y aunque muchos querrían que fuese nuevo material, cabe la posibilidad de que sea un vídeo para Savage x Fenty. ¡Crucemos los dedos!

En las imágenes que comparte HipHopNMore podemos ver a la artista con una camisa desabrochada. Un outfit sensual en el que podemos ver algo de sujetador y unos pantalones de cuero que luego intercambian por una falda. El rapero en cambio lleva una chaqueta XXL con mucho flow. Por si esto fuera poco, Young Thug Life Records compartió ese mismo fin de semana una imagen antigua con la reina del pop.

Y es que parece que Rihanna no tiene su álbum como prioridad. En abril la cantante de Where Have You Been decía en redes sociales: “Si algún motherf*cker más me pregunta cuándo saco disco mientras estoy intentando salvar el mundo...”. Un mes más tarde una fan le preguntaba dónde estaba su disco y ella respondía: “Lo he perdido”, junto a un emoji con cara de agobio. Además, hace poco nos enterábamos de su accidente de moto del que salía levemente herida. Tal vez no sea su mejor momento para ponerse las pilas.

Rihanna y Young Thug están tramando algo y con suerte será una colaboración

Aunque suene de locos, su último proyecto fue en 2016 con ANTI. Pudimos, con suerte, escucharla este 2020 en su colaboración con PARTYNEXTDOOR en Believe It. Desde luego ha estado centrada en otros negocios, pero esperamos que tenga igual de ganas que nosotros de sacar algo nuevo. ¡Estaremos atentos!