Dua Lipa, J Balvin o Billie Eilish protagonizan la playlist del verano de Barack Obama

Como ya viene siendo tradición, Barack Obama ha hecho pública la lista de sus canciones favoritas de este verano a través de sus redes sociales. Una playlist compuesta por cincuenta canciones de lo más variadas entre las que se encuentran artistas como Billie Eilish, John Legend, quien le agradecía la elección en Instgram, o Beyoncé, una de las estrellas habituales en sus recopilatorios, así como en los de su esposa, Michelle Obama.

Una lista en la que tienen cabida desde grande éxitos de hace tiempo como Work de Rihanna junto a Drake, así como temas de lo más actuales que ya se han ganado un puesto entre las favoritas de Obama como One Day, la gran alianza entre Dua Lipa, J Balvin y Bad Bunny cuyo videoclip protagoniza Úrsula Corberó. Ésta ha sido, sin duda, una de las que más ha sorprendido de entre las cincuenta privilegiadas, aunque Obama ya había sorprendido en más de una ocasión bailando al ritmo del crador de Colores.

¿Qué estilo de música es el preferido del ex presidente? Pues es difícil de averiguar teniendo en cuenta que las canciones escogidas abarcan desde el hip hop, el country, el jazz, el pop, el rock, R&B, el reggae y el reggaetón.

"Durante los últimos meses, he pasado mucho tiempo escuchando música con mi familia. Quería compartir algunos de mis favoritos del verano, incluyendo canciones de algunos de los artistas de la Convención Demócrata de esta semana", así presentaba Obama su playlist más personal, la cual parece haber elaborado a conciencia durante el período de confinamiento.

Una playlist en la que también hay espacio para los jóvenes talentos como Billie Eilish, que se "cuela" entre las canciones del ex presidente con My Future o la rapera Princess Nokia que lo ha conseguido con su tema Gemini. Otras de las canciones que completan esta tan comentada playlist son Love You For A Long Time de Maggie Rogers, Savage Remix de Megan Thee Stallion ft. Beyoncé, quien también aparece bajo el título Already con Major Lazer y Shatta Wale. Una lista que también incluye algún título en castellano como Cayendo de Frank Ocean junto a otras tan clásicas de la música norteamericana como My Baby Just Cares For Me de Nina Simone, Goodbye Jimmy Reed de Bob Dylan o Do I Do de Stevie Wonder.