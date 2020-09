Las ‘Pequeñas mentirosas’ se reúnen tres años después del final

Lo reconocemos, nos enganchamos perdidamente a Pequeñas Mentirosas (Pretty Little Liars) durante sus siete temporadas. Los secretos de las cuatro adolescentes protagonistas, a pesar de que cada vez eran más enrevesados, nos mantuvieron en vilo durante 160 episodios hasta que pusieron punto final en 2017.

Aunque intentaron aprovechar el éxito de la serie con un spin off llamado The Perfeccionists, este no corrió la misma suerte que la ficción original, siendo cancelado tras una temporada de diez episodios.

Por suerte para los fans de la serie, las actrices protagonistas se siguen llevando de cine y continúan quedando a pesar de sus apretadas agendas. De este modo, este miércoles, 16 de septiembre, Ashley Benson, Shay Mitchell y Troian Bellisario se han reunido, protagonizando un reencuentro muy esperado por sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ashley Benson (@ashleybenson) el 16 Sep, 2020 a las 3:52 PDT

Ha sido Ashley, quien daba vida a Hannah en la serie, quien ha compartido un par de fotos de la quedada en su cuenta de Instagram. En la primera imagen vemos a las tres actrices, estupendísimas, luciendo unos tops muy veraniegos y con gafas de sol; en la segunda, las vemos en la puerta de una casa.

"Necesitamos una octava temporada ya", "necesitábamos esta reunión" o "las amo y las extraño", son solo algunas de las respuestas que se pueden leer.

También están los comentarios dedicados a la gran ausente de la reunión: Lucy Hale. La actriz que daba vida a Aria no ha podido estar con sus ex compañeras.

Lucy, tal y como hemos podido comprobar en su cuenta de Instagram, se encuentra en este momento disfrutando de unas merecidas vacaciones en la playa junto a su amiga Annie Leonard.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucy Hale (@lucyhale) el 16 Sep, 2020 a las 10:25 PDT

Sin duda, nos hubiese gustado ver a las cuatro chicas de nuevo juntas. Tendremos que esperar para ver si vuelven a reunirse pronto.