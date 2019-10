Shay Mitchell, la ‘pequeña mentirosa’ que habla de su depresión preparto

Las chicas de Pequeñas mentirosas van creciendo y dando pasos en su vida sentimental. Ashley Benson se ha casado con Cara Delevingne y Shay Mitchell está a puntito de dar a luz, este octubre sale de cuentas.

No fue hasta junio que conocimos su embarazo y es que, antes, ya había sufrido un embarazo, que compartió con amigos y familiares, y que terminó en aborto. No quería compartir nuevamente esa tristeza y no anunció su estado hasta que estuviera segura de que todo marchaba bien.

“Quería estar segura de que este segundo embarazo sería viable antes de gritarlo a los cuatro vientos, así que lo escondí durante casi seis meses y me volví muy antisocial. Por lo general, soy increíblemente activa y extrovertida, pero en su lugar, me quedé principalmente en casa para evitar miradas y preguntas. Estaba extremadamente sola”, ha reconocido en una entrevista con Hatchland.

Cuenta cómo ella siguió trabajando sin que nadie supiera nada y algunos la miraban pensando que estaba engordando y quizás necesitaba algo de gimnasio. Mantenerse callada fue duro.

“El embarazo puede ser un momento difícil, especialmente si tiene que ocultarlo. Después de salir públicamente, sentí una enorme ola de alivio y finalmente pude comenzar a disfrutar el embarazo”, confesaba.

Normalmente se habla de la depresión postparto, pero es más difícil escuchar hablar a alguien de la que se sufre antes de dar a luz.

“Desde que tengo memoria, he oído hablar de la depresión posparto. Sin embargo, estar deprimido al principio fue un shock. El aislamiento y la ansiedad que experimenté fue paralizante. Pensé que me estaba volviendo loco y pregunté por qué nadie me habló de esta fase. Fui afortunado desde que compartí las noticias de mi embarazo al tener conversaciones increíbles con otras mujeres embarazadas y madres y saber que todos estos sentimientos son ‘normales’, ¡así que ahora solo tenemos que normalizarlos discutiendo más abiertamente!”, reconocía.

Desde que hizo público su embarazo puso en marcha Almost Ready, un canal de youtube para ir compartiendo todo el proceso, “como una forma de representar la imperfección del embarazo y ser lo más honesta posible durante toda la experiencia”, aseguraba.

“No quería publicar una foto perfectamente recuperada con una leyenda idealista... no habría hecho justicia a esta experiencia y me habría sentido un fraude porque no puedes resumir la transformación a la maternidad con algunas imágenes perfectas. Quería abordar esto como un verdadero viaje... con todos. En los últimos nueve meses, ha habido muchas cosas increíbles pero también cosas no tan increíbles... todo está ahí”, explicaba, “mostrar la experiencia real ha sido liberador para mí y espero que ayude a otras mujeres a sentirse menos solas o cohibidas en su viaje”.