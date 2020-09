Damon Albarn quiere una nueva reunión de Blur: “No puedo esperar para cantar ‘Parklife’ de nuevo”

Entre los fans de Blur siempre ha existido el miedo de que la última vez que hayan tocado juntos sea la última oportunidad que hayan tenido para verlos como grupo. La banda que se disputaban el trono del britpop con Oasis se dejó ver en un escenario por última vez en 2015, finalizando la gira promocional del único álbum que lanzaron tras su reunión The Magic Whip (2014).

Desde entonces, sus miembros han estado ocupados en otros asuntos, aunque siempre enfocados en la música. Damon Albarn, su líder, está inmerso en el nuevo disco que su banda virtual, Gorillaz, lanzará por el 20º aniversario de su creación, un álbum en el que cuentan con grandes colaboraciones como Robert Smith y Beck.

Precisamente en una de las últimas entrevistas que ha ofrecido durante la promoción de este nuevo trabajo, Albarn ha dejado la puerta abierta a una nueva reunión del grupo inglés. Así lo ha confirmado, al preguntar el medio MusicWeek si ya habían dado su último concierto: "Realmente espero que no. Amo esos conciertos, son geniales, pero no es algo que necesite hacer. Solamente lo hago por la felicidad que me dan. No puedo esperar para cantar Parklife nuevamente".

No es la primera vez que el propio Albarn descarta que Blur haya terminado para siempre. En una entrevista el pasado año en NME también aseguró que, a pesar de sus proyectos individuales, seguía pendiente un reencuentro: "Todos estamos ocupados en lo que hacemos por el momento. Seguro que va a pasar algo pronto pero no lo hemos discutido".

Blur se formó en 1988 en Londres, y ya forma parte de la historia como uno de los abanderados del britpop, un sonido muy característico que pretendía extender el orgullo inglés a mediados de los años 90. Su disco Parklife, publicado en 1994, es el más representativo, llevó a conseguir la calificación de platino y arrasó en los Brit Awards.

Años más tarde pasaría a experimentar con otros sonidos, alejándose del britpop para abrazar otras tendencias como el lo-fi, el rock progresivo y la música industrial. En 2002, el vocalista Damon Albarn abandonó el grupo para dedicarse a otros proyectos y a su carrera de solista, y el grupo se acabó desintegrando un año después. En 2008, el grupo se reunió, y en 2015 lanzó su octavo y último disco de estudio hasta la fecha: The Magic Whip.