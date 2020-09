Lady Gaga confirma que ya ha grabado el videoclip de ‘911’

¡Buenas noticias Little Monsters! Lady Gaga está a punto de lanzar nuevo videoclip de la era Chromatica. Se trata, como muchos rumores apuntaban, de 911. La cantante ha confirmado en una entrevista para Billboard que rodó en secreto el vídeo el pasado mes de agosto.

De hecho, la diva asegura que durante el rodaje se sintió más viva que nunca… ¡y eso que la hemos visto hacer de todo durante su carrera! Vamos, que ahora tenemos el hype por las nubes.

Que la cantante haya escogido esta canción como siguiente single no ha sorprendido a sus seguidores. ¿La razón? Lady Gaga interpretó un medley de Rain On Me, Stupid Love y 911 a finales de agosto en los VMA 2020 de la MTV.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 17 Sep, 2020 a las 7:12 PDT

911 es un tema muy importante para Gaga, ya que se atreve por primera vez a hablar de la medicación que ha tenido que tomar durante una etapa de su vida. Al parecer, tal y como dice la artista en la entrevista de Billboard, durante el rodaje tuvo que revivir toda aquel periodo oscuro de nuevo. Por suerte, sabemos que esto es una historia con final feliz y la cantante ahora se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales.

“La libertad para mí es poder ir al lado más oscuro de mi corazón, visitar las cosas complicadas y dejarlas atrás”, ha asegurado la cantante. De momento, la estrella no ha confirmado la fecha del lanzamiento de este vídeo, pero, teniendo en cuenta que se grabó hace más de dos semanas, tiene que estar al caer.

Chromatica, su sexto álbum de estudio, salió el pasado mes de mayo, debutando en la lista de Billboard desde la primera semana. Además, su colaboración junto a Ariana Grande, Rain On Me, se ha convertido en una de las canciones del verano. Sin ir más lejos, el videoclip suma más de 214 millones de reproducciones en menos de tres meses. ¡Una locura!