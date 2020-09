'El Dilema de las Redes Sociales': Jeff Orlowski, el director del documental que triunfa en Netflix

El Dilema de las Redes Sociales se ha convertido en el fenómeno documental del momento. Una producción de Netflix en la que se abarca el tema de cómo las redes sociales son capaces de interferir en nuestros pensamientos y emociones en el mundo real. Mostrando, además, su poder no solo a nivel individual, sino que, a través de la expansión de las fake news, plataformas como Facebook hacen tambalearse incluso los cimientos de la democracia moderna tal y como la conocemos. Algo que ya han hecho otros documentales anteriormente y desde otras perspectivas.

¿Quién está detrás del exitoso The Social Dilemma? El director estadounidense Jeff Orlowski que, a sus 36 años, puede presumir de que algunas de las producciones documentales más importantes de los últimos años lleven su firma.

De hecho, El Dilema de las Redes Sociales aparece como el primer proyecto de su carrera centrado en el tema de la tecnología. Una original producción en la que testimonios y escenas dramatizadas se combinan dando en la clave para la audiencia. Un documental para la que ha contado con algunos de los ex trabajadores y fundadores de grandes empresas tecnológicas como Facebook, entre los que se encuentra el conocido Tristan Harris, quien fue responsable de ética en Google. "Lo que buscamos mostrar en El Dilema de las Redes Sociales es que existe un código autodestructivo que ha sido implantado en nuestra sociedad", explicaba Jeff Orlowski a The Associated Press.

Sin embargo y aunque su nombre esté sonando con fuerza en nuestro país gracias a El Dilema de las Redes Sociales, Jeff Orlowski cuenta con dos Premios Emmy por dos de los documentales mejor valorados de los últimos años en torno a la naturaleza: Chasing Ice (Buscando El Hielo) y Chasing Coral (Buscando el Coral). Proyectos que le sirvieron para hacerse con el premio Campeones de la Tierra (Champions of Earth Award), el más importante galardón que concede Naciones Unidas por difundir poderosos mensajes ambientales.

Desde poner en evidencia los efectos del calentamiento global mostrando cómo el hielo desaparece a pasos agigantados, cambiando totalmente el paisaje de nuestro planeta y con él, el equilibrio de la naturaleza, hasta alzar la voz en defensa de los corales. Documentales gracias a los que Jeff Orlowski ha sido reconocido con hasta ocho premios por su trabajo como director.

Ahora y tras el éxito de El Dilema de las Redes Sociales, su director lo tiene claro. Y es que, con una clara vocación periodística que desarrolló en su juventud, Jeff Orlowski expone que la única solución pasa por no quedarse cruzados de brazos: "Hay que tomar acciones para cambiar el modo en el cual las empresas tecnológicas están diseñadas y reguladas", explicaba el director como conclusión a su planteamiento de El Dilema de las Redes Sociales.