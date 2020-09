Adam Sandler celebra su cita número 5.000 con Drew Barrymore

Después de la visita "sorpresa" de Los Ángeles de Charlie, Adam Sandler ha sido el siguiente en participar en el nuevo show que Drew Barrymore tiene en YouTube. El actor ha querido felicitar a su excompañera de reparto haciendo un guiño a uno de los grandes clásicos modernos de la comedia romántica: 50 primeras citas.

Hablando a través de un monitor, con barba post-cuarentena, un ukelele en las manos y con la paciencia de un santo, el que interpretara al presistente Henry en la película de 2004 sigue queriendo conquistar el corazón de Lucy.

"Hola, Lucy, soy yo, Henry. Creo que estamos en nuestra cita número 5.000 y voy a ponerte al corriente: tienes una cosa llamada amnesia, yo soy tu marido y tenemos una hija que tiene ya unos cuarenta años. ¡Es una locura, lo sé! Pero no he terminado", prosigue Henry ante una atónita Lucy.

"Estamos en 2020, en medio de una pandemia, algo terrible. Los partidos de béisbol se juegan ahora frente a un montón de personas de cartón. Y bueno, si tu habitación huele a pedos eres tú. ¡Aunque da igual porque también hay cosas buenas en el mundo!".

"Hay una compañía que se llama Netflix que se dedica a suministrar entretenimiento premium a las personas desde su casa. También me pagan a mí, por eso tienes esa casa. Así que 2020 no es genial, Netflix está bien y tú te tiras pedos mientras duermes", bromea. "Drew, y ahora en serio: no podría estar más feliz porque tengas tu propio programa televisivo", concluye Sandler, ahora fuera de su papel.

Un divertido homenaje a 50 primeras citas y una forma de mandarle fuerza y ánimos a Drew Barrymore en esta nueva etapa profesional.