8 curiosidades sobre ‘Mujer’, la serie turca de la que todos hablan

Puede que hasta hace poco no hubieras oído hablar de las series turcas que llevan un tiempo triunfando en nuestro país. Raro, porque han ido ganando terreno poco a poco y actores como Can Yaman han pasado a ser personajes de la cultura pop del momento. Pero puede ser porque hasta ahora, estas series, se habían emitido tan solo por canales secundarios de las grandes canales.

Ahora, Antena 3 ha decidido apostar por estas producciones en su prime time y lo ha hecho con acierto porque esta serie ha logrado imponerse ante Madres o La la land que se emitieron a la vez en su cadena rival. Mujer se ha convertido en toda una revelación que no hace más que aumentar su audiencia.

Este formato de telenovela, que ha venido a sustituir a las latinoamericanas a las que estábamos más acostumbrados, se basa en el drama para enganchar a los espectadores. En Mujer, Bahar, es una madre viuda que vive con sus dos hijos pequeños en un barrio pobre que tendrá que hacer frente a los fantasmas del pasado y a su hermana, Sirin, una joven sin escrúpulos.

Hemos recopilado algunas de las curiosidades sobre esta serie para que te vayas sumergiendo en un fenómeno que parece que ha llegado para quedarse.

#1. ADAPTACIÓN. Esta serie es en realidad una adaptación. La ficción está basada en un drama coreano escrito por Yuji Sakamoto, Woman: my life for my children.

#2. ÉXITO INTERNACIONAL. Es la serie turca más vista en todo el mundo. Se ha emitido en 65 países.

#3. PROTAGONISTA. El papel protagonista fue para Özge Özpirinçci pero pudo ser de Beren Saat, la actriz de Amor prohibido o Fatmagül, una de las mejores pagadas de Turquía que, en ese momento estaba comprometida con otra serie.

#4. ACTRIZ TARDÍA. Özge Özpirinçci no siempre tuvo clara su vocación como actriz, de hecho, estudió administración de empresas en Estambul. Acabó apuntándose en una agencia de publicidad y allí despegó con un anuncio de brownie.

#5. NOMBRES DE LOS PERSONAJES. Entre los protagonistas hay un curioso juego que no todo el mundo conoce. Bahar significa ‘primavera’ y Nisan significa ‘abril’, que es el mes en el que empieza la primavera en Turquía. Por otra parte, Sarp significa ‘escarpado’ y Doruk significa ‘pico’, haciendo referencia a la pasión de padre por la escalada. Por cierto, que el actor no podría practicar este deporte porque tiene miedo a las alturas.

#6. ALEGATO CONTRA LOS MALOS TRATOS. Muchas de las series turcas que triunfan fuera de sus fronteras presentan una sociedad donde el machismo todavía está muy instaurado. Pero Mujer parece dispuesta a aportar un granito feminista en esta visión. En el capítulo 19 Bahar se enfrenta a Hikmet que le pide que interceda entre él y su amiga Ceyda para que vuelva con él. “Yo no quiero que mis hijos crezcan viendo a un hombre pegar a las mujeres por ningún motivo, no quiero que los hombres peguen a las mujeres por ningún motivo”, decía el personaje que no apuesta por esa vuelta debido a los malos tratos que su amiga había sufrido por cuestión de celos.

#7. ÖZPIRINÇCI EN ESPAÑA. “Cuando viajé por España, vi que los españoles y los turcos se parecen mucho. Y es que, más allá de la parte religiosa, somos iguales. Las historias de las personas son universales, si las tratamos bien se puede ir a cualquier sitio del mundo”. Estas palabras son de la protagonista de Mujer a El español que desvelaban que la actriz ha viajado a nuestro país.

#8. GUSTO POR ESPAÑA. Feyyaz Duman, el actor que da vida al vecino de Bahar, se ha dado cuenta con Mujer que el prejuicio de algunos actores turcos por trabajar en televisión es algo absurdo. Después de mucho tiempo en cine y teatro, ha cambiado de medio y ha crecido su popularidad. Y en cuanto a sus referentes, si hablamos de España, ha confesado que le gustan Pedro Almodóvar y La casa de papel.