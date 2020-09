Semana tras semana, seguimos conociendo nuevas canciones que nunca habíamos escuchado antes de Prince. La ingente cantidad de música del Genio de Minneápolis mientras estaba en activo nos deja muchos temas que todavía a día de hoy, cuatro años después de su muerte, podemos descubrir.

El 25 de septiembre se publicará una reedición de su álbum Sign O' The Times, disco que publicó en 1987, y además de la remasterización de sus temas, podremos escuchar gran cantidad de material inédito. Después de conocer la grabación de Cosmic Day, ahora llega un nuevo adelanto de este disco que nunca había sido lanzado. I Need a Man es el título de este nuevo tema que ya está disponible en las plataformas digitales.

La canción fue compuesta y grabada originalmente por The Hookers en 1981, un grupo femenino más tarde rebautizado como Vanity 6. Fue guardada hasta 1987, momento en el que Prince se puso en contacto con Bonnie Raitt, después de ver una actuación, y le ofreció a la cantante estadounidense varias colaboraciones, incluida una nueva versión de I need a man. Esa nueva versión no vio la luz nunca hasta hoy.

Escucha una nueva canción inédita de Prince: 'I Need A Man'

El anuncio de la reedición del noveno disco de Prince llegó en junio, cuando los herederos del artista compartieron una versión inédita de Witness 4 the Prosecution.

La versión de I Need a Man estará incluida en la reedición de Sign O' The Times, llega después de Cosmic day y las versiones inéditas de I could never take the place of your man y Forever in my life. Los cuatro temas se incluirán en la reedición del álbum de Prince originalmente lanzado en marzo 1987, que volverá a las tiendas como una caja que contiene, entre otras cosas, más de 60 grabaciones de audio inéditas y dos grabaciones en vivo completas, incluida la única colaboración del artista de Minneapolis con Miles Davis.