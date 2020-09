Ya ha llovido mucho desde que Amy MacDonald se convirtió en un de los grandes fenómenos musicales de finales de la década pasada. Lo hizo con This is the life, todo un clásico que llegó a lo más alto de la lista de LOS40 en mayo de 2009. Algunos equipararon su voz con la poderosa Dolores O'Riordan, voz y alma de The Cranberries, pero, aunque ha lanzado cuatro discos, no alcanzó gran repercusión después de ese éxito.

La joven, que ahora tiene 33 años, acaba de anunciar su quinto álbum de estudio, The Human Demands, que saldrá a la venta el próximo 30 de octubre. Para abrir boca, la escocesa ha compartido un primer adelanto de este disco, con el que tratará de volver a poner su nombre en las listas de la actualidad musical.

El tema se titula The Hudson, y utiliza una historia personal como base para una canción que articula una experiencia enormemente identificable por todos. Está inspirada en los relatos de los padres de Amy sobre su visita a la ciudad de Nueva York durante los años 70 y plantea una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿tomé las decisiones correctas en las etapas anteriores de mi vida?

Es una historia que tiene su reflejo en un vídeo emocionante en el que una pareja explora el Lower East Side de la Gran Manzana a finales de los 70. Aunque la relación finalmente no funcionó, trasmite un sentimiento de tristeza por un momento al que nunca se podrá volver, pero también un buen recuerdo por los momentos compartidos.

Amy MacDonald reflexiona sobre el pasado en ‘The Hudson’, el adelanto de su nuevo disco

"Por entonces Nueva York era peligrosa, definitivamente no era un lugar turístico, lo que me hizo pensar en la relación que tenían mis padres", dice la artista en un comunicado. "Al crecer, mamá y papá siempre estaban peleando, pero también lo estaban los padres de todos los que conocía. Pasas tu vida con alguien a quien gritas y maldices todo el tiempo, pero si alguna vez te separas, lo recordarás constantemente".

"Muchos de los temas de este álbum tratan sobre hacerse viejo, lo que parece ridículo dado que solo tengo poco más de 30 años", explica Amy. "Pero firmé mi primer contrato discográfico a los 18, algo que parece que pasó hace toda una vida, y a nivel personal estoy en esa etapa en la que los padres se van haciendo mayores, tus amigos han enfrentado depresiones hasta el punto de no querer estar aquí más, y todo el mundo ha tenido altibajos independientemente de su origen. Está bien sentirse un poco mal y también está bien poder hablar de ello".

En este nuevo álbum, Amy se reconecta con sus raíces indies con una ambición y una grandeza cinematográfica propia de Springsteen que encaja bien con su voz resonante. Sus temas hablan sobre envejecer, lidiar con la depresión y enamorarse de alguien con quien se desea pasar el resto de la vida.

La grabación del nuevo álbum comenzó a principios de este año, pero la cuarentena mundial puso el proyecto en pausa durante tres meses. El resultado es el álbum más personal de la carrera de Amy con un álbum que captura la esencia de quién es ella, y el hecho de que se haya fabricado en medio de una pandemia mundial solo aumenta la sensación de que este es un nuevo comienzo.

"Por lo general, para promocionar los discos viajaba por Europa realizando jornadas de radio y entrevistas. Ahora no puedo hacer eso, lo que me hace sentir como si estuviéramos de regreso al principio porque tampoco hice ese tipo de cosas entonces. He vuelto a hacer la música que me gusta y a publicarla de forma pura. Esta situación ha conseguido que sienta amor por lo que hago, una y otra vez de nuevo", dice la artista.