Zara ha divido a las redes con su última propuesta: manguitos de cuello alto

Zara es toda una referencia de la moda de nuestro país y, a pesar de que normalmente sus prendas consiguen la aprobación general casi de forma unánime, en este otoño del 2020 no ha ocurrido lo mismo. En el punto de mira se encuentra una nueva y arriesgada propuesta llamada manguitos de punto con la que la firma de Inditex ha conseguido dividir por completo las opiniones: o los amas o los odias.

¿Es un accesorio o una prenda de ropa? ¿Es una bufanda? ¿O un jersey al que el adjetivo cropped se le queda pequeño? ¿Estamos ante la evolución de las toreras en un momento en el que la nostalgia de los 2000 está más presente en nuestro vestuario que nunca? Sinceramente, no lo sabemos.

Tirando de refranero, "no siempre llueve a gusto de todos" y "para gustos los colores", por eso, aunque las opiniones que coinciden en la inutilidad de esta prenda son abundantes, lo curioso es que las influencers han hecho de ella la estrella de sus armarios esta temporada.

Esto de que ZARA venda un jersey a piezas debe ser la última broma del 2020. Entre los manguitos las capuchas... — Anaïs Batanero (@anaisbatanero_) September 11, 2020

Tanto que ha llegado a prácticamente agotarse en tiempo récord, sobre todo, después de que La Vecina Rubia renegase de ellos inicialmente para después confesar que ella también había caído en la tentación de comprarlos. Por lo que es bastante probable que comiences a ver el jersey tipo manguitos de cuello subido y manga larga de Zara en muchos perfiles de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Roddy (@lissyroddyy) el 25 Ago, 2020 a las 1:50 PDT

En cuanto a cómo combinarlo, la propia web de Zara propone hacerlo con una camiseta básica debajo, aunque la creatividad no tiene límites. De hecho, ya hay quienes han lucido sus manguitos de punto en Instagram con vestidos de satén o junto a un tops deportivos o crop tops de todo tipo. Por lo que entendemos que la finalidad, evidentemente, no es proteger del frío.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SARA FRUCTUOSO (@sarafructuoso__) el 10 Sep, 2020 a las 2:25 PDT

Una tendencia que conocíamos en color crudo por un precio de 17,95 euros y en una única talla M y a la que ya le ha salido un sucesor, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta el furor que ha causado la prenda más difícil de definir de la temporada. Por lo que, si a ti también te han conquistado los manguitos pero no has conseguido hacerte con los de color clarito, ahora tienes la oportunidad de comprarlos en marrón por 19,95 euros.

¿Te atreverías con esta nueva y arriesgada tendencia de Zara?