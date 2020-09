¿Estamos preparados para la vuelta de los pantalones de tiro bajo?

Nos remontamos a la década de los 2000, donde convivíamos con zapatos y deportivas con plataformas, campanas enormes y colores flúor. Pero, ¿acaso todo eso que formaba el uniforme estrella de cualquier adolescente millennial no ha vuelto a formar parte de nuestros armarios? Sí, pero aún faltaba un elemento para completar el outfit de principios de siglo: los pantalones de tiro bajo.

Porque sí, aunque parezca mentira, los pantalones de tiro bajo han reaparecido con fuerza. Un regreso de lo más temido y que hace temblar a más de una ante la realidad de que "la moda siempre vuelve" y, es que, son muchos y muy variados los ejemplos que confirman este dicho.

Ombligos al aire, caderas más descubiertas que nunca y, con ellos, la ropa interior que no deja nada a la imaginación. Porque, si algo quedó muy claro durante los 2000 en relación a los pantalones de tiro bajo, es que no estaba hechos pensando precisamente en la libertad de movimiento.

Pero, si tan poco éxito genera la vuelta de los pantalones de tiro bajo, ¿por qué volverán a estar entre nosotros antes de lo que hubiéramos imaginado? Gracias en parte a la modelo Bella Hadid, quien fue fotografiada paseando por las calles de Nueva York luciendo ombligo con unos pantalones de lo más nostálgicos con vuelta en la cintura incuida. Pero no ha sido la única, otras como Hailey Bieber, Emily Ratajkowsi o la mismísima Jennifer López se han subido ya al carro de los pantalones perfectos para presumir de abdomen. Una tendencia que mezclada con el boom de los crop tops, las campanas y las deportivas de plataforma crea el combo perfecto para viajar en el tiempo hasta la época del Tuenti.

Bella Hadid. / Getty Images / Photo by Gotham/GC Images

Y es que, por mucho rechazo que puedan provocar ahora los pantalones de tiro bajo (algo que ocurre con la mayoría de los cambios, como en su momento pasó ante la llegada de los pitillo), dos décadas atrás constituyó todo un icono de sensualidad. De hecho, no había una celeb que no se atreviera a lucir abdomen al ritmo que marcaba esta moda. Desde Rihanna a Beyoncé, pasando por Christina Aguilera en looks tan icónicos como el de su videoclip Dirrty. Todas ellas fieles a esta moda, tanto para pantalones como para faldas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christina Aguilera (@xtina) el 16 Ago, 2019 a las 10:46 PDT

Una tendencia que también tiene sus fieles admiradoras, como Britney Spears, que nunca ha llegado a abandonar sus pantalones de tiro bajísimo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 6 Ago, 2020 a las 5:52 PDT

¿Estamos preparados para el retorno de los pantalones de tiro bajo? Seguro que no hay que esperar mucho para ver si de verdad se ganan de nuevo el respeto de nuestro armario.