Entrevista a Noelia Franco: “No nos están dejando trabajar”

La música tiene un poder sanador, y eso es algo que todos hemos podido comprobar durante esta pandemia. Muchos han sido los artistas que han llenado nuestros días con su voz para intentar olvidar lo que nos rodea y dejarnos llevar por su letra. Una de ellas es Noelia Franco, quien ha conectado desde el primer segundo con sus seguidores a través de sus canciones.

Esto ha conseguido fortalecer aún más la unión entre la malagueña y su base de fans, y eso lo hemos podido comprobar tras el lanzamiento de Solo Uno Más, su nuevo sencillo. Aprovechando este momento de celebración, hemos charlado con nuestra protagonista acerca de este estreno, de lo que cambiaría de su paso por OT, del movimiento Alerta Roja y del momento tan difícil que todos atravesamos.

Pregunta (P): Noelia, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el lanzamiento de Solo Uno Más. ¿Cómo surgió la idea de unir todos los géneros musicales que podemos escuchar? R&B, música electrónica, pop…

Respuesta (R): Surgió jugando porque yo fui una tarde al estudio de mi amigo Kasem, que es el productor del single. Me enseñó un beat que tenía con un sonido muy curioso que era dándole un golpecito a una barra de hacer deporte. Lo había modificado la tonalidad de ese sonido para que sonase en diferentes notas musicales. Me gustó mucho y quise que le metiese más rollo, más cosas. Él es un productor muy guay, que toca muy bien los acordes jazz, R&B… y a mí eso me flipa. Nos pusimos a jugar y como él sabe hacerlo y a mí me encanta escucharlo, hicimos una fusión y empezamos a crear la melodía, me puse yo con la letra… La verdad es que fue muy fácil y, sobre todo, porque él lo ha hecho muy fácil.

P: Tu videoclip es muy vintage. ¿Se te ocurrió a ti la idea?

R: Fue idea de Delacruz Pedregal y mía porque somos amigas y me reuní con ella para enseñarle la canción nueva porque me hacía ilusión. Le dije que era la nueva que quería sacar y que necesitaba que alguien me hiciese un videoclip acorde a la historia y que estuviese al nivel. En mi cabeza tenía unas ideas, se las enseñé. Ella me dijo que le encantaría que me hiciese el videoclip. Le dije ‘adelante. Además, te ofrezco la libertad de crear lo que necesites y quieras’. Ella es una chica muy creativa y me conoce en ese ámbito. Ha sabido compaginarme bien sus ideas con las mías, entonces hay muchas referencias en el videoclip, los colores son muy importantes, el cambio de una tonalidad a otra… Estoy muy contenta.

P: Lo cierto es que ahora muchos artistas están volviendo a esa época vintage de las décadas de los 70, 80… Tú no habías nacido aún, pero, ¿cómo te ha influenciado este estilo ochentero en tu música?

R: Yo no lo he podido vivir en el momento en el que estaba ese estilo en su auge, pero sí es verdad que tengo muchos primos mayores. Cuando mi madre estaba embarazada de mí escuchaba mucho a Céline Dion, Whitney Houston, Michael Bolton… Entonces, claro, yo he crecido escuchando esa música. Las Destiny’s Child, Michael Bublé, Luis Miguel… Es la música que he escuchado durante toda mi infancia y es la que me gusta. Será por eso que me considero un alma vieja. Me encanta la música de antes, la de ahora también, pero la de antes me encanta.

P: Solo Uno Más cuenta una historia de desamor. ¿Es una historia personal tuya?

R: Sí, yo creo que la mía y la de cualquier persona. Hoy en día yo creo que el amor está bastante complicado. Todo el mundo juega a tener relaciones de papel. Parece que la gente tiene miedo a querer y que le quieran. Muchas veces, por ese miedo, te sientes que eres una más y que no eres importante para esa persona cuando en realidad no hay nada más bonito que darle a esa persona el valor que se merece. Con la edad que tengo tampoco puedo hablar de matrimonio, pero con este tema lo que quería reflejar es cómo es que una persona no te dé el valor que tú tienes y que tienes que verlo y cortarle el rollo. Hasta aquí. Si yo soy una más para ti, tú también eres uno más.

P: También escuchamos el desamor en En Ruinas. ¿Seguirás esta línea con tus próximos proyectos?

R: En Ruinas, por ejemplo, era un escenario clásico. Esa sí la escribí desde el punto de haber tenido una relación larga y decir ‘te quiero mucho’ pero ‘no ha podido ser’ y ‘qué pena’. Ésta es un poco más juvenil, más simpática… Un poquito picarona. La siguiente canción no sé si será de desamor o no. Yo quiero que sea una balada entones lo más probable es que sí sea de desamor. Pero cada persona se lo puede llevar en realidad a su terreno. Hay una canción que escribí en el confinamiento que no tiene nada que ver con el desamor. Habla de olvidar lo que es que te quiera la gente. La escribí por el hecho de no poder abrazarnos. Yo lo aplicaba a no poder ver a mis amigas, a mi familia… Pero habrá gente que lo aplique al desamor también. Hay de todo. Ya escribiré cosillas románticas también. ¡Yo soy muy romántica! Aunque lo parezca.

P: De tu paso por Operación Triunfo, ¿hay algo que hubieses cambiado?

R: Habría cambiado alguna llamadita más con la familia porque lo pasamos realmente mal. Las canciones con las que actué no eran muy de mi estilo ni de mi agrado, pero bueno, al final es un concurso y te tienen que dar hueco. Yo cambiaría un poco la dinámica de estar tanto tiempo sin hablar con la familia y a lo mejor sin salir tanto. Entiendo que es un reality y tocaba vivir esa situación. Yo lo llevé muy mal y me hizo perder a la Noelia que era tan divertida. Me daba unos quebraderos de cabeza increíbles. Cambiaría sentirme tan insegura cuando salí favorita porque era como algo tan positivo y tan guay que no me había pasado nunca que me entró un poco de pánico y pensé: ¿Cómo voy a salir yo favorita si a mí nunca nadie me ha echado cuenta?

P: Del resto de participantes de otras ediciones, ¿con quién te hubiese gustado coincidir?

R: Pues mira, sinceramente, yo me presenté a OT casi sin saber lo que me iba a encontrar porque no veo la tele. Entonces, solamente vi la edición del 2020, aparte de la de Bisbal y Chenoa porque yo era pequeña y la veía con mis padres. He visto la del 2020 porque después de haber salido yo sentía que tenía una responsabilidad como si fuesen mis hermanos pequeños. Me hubiese gustado coincidir con Hugo, con Nia, con Jesús, con Javi…

P: Siempre te has mostrado orgullosa de tu Málaga. Si te diesen la oportunidad de trabajar con algún artista malagueño, ¿quién sería y por qué? Solo puedes elegir uno.

R: Uf, pero eso es muy malo porque hay dos Pablos aquí. No puedo decidirme. A mí Pablo Alborán me apasiona muchísimo: su trabajo, su música… Tiene un sonido muy especial. Me gusta mucho los giros que hace que me recuerdan un poco a canciones extranjeras, como árabes. Me gusta muchísimo por su diferencia, por la carga sentimental que tiene y por lo divertidas que pueden ser algunas canciones. A mí Vívela me encanta, o Éxtasis. Pero luego canta Desencuentro y me muero. Pablo López también me gusta. A mí me deja sin palabras. Es un artista increíble y tiene unos temazos súper bonitos. Por ejemplo, la última que sacó, la de KLPSO… o sea… lagrimones hasta los pies. No me puedo decidir. Voy a fusionar a los dos Pablos: Pablo al cuadrado.

P: Nos has dicho que lo próximo que traerás sea una balada y, probablemente, de desamor. ¿Qué nos puedes adelantar?

R: Yo espero que sea eso porque a lo mejor me da un chispazo y vuelvo a sacar otra super discloser como la que acabo de sacar ahora. Depende de cómo me dé. Yo ya tengo una balada hecha que no tiene nada que ver con la que escribí, pero está a medias. Está enmaquetada simplemente, pero decidí no sacarla porque prefería sacar una más movida. También tengo un dúo, lo que pasa es que todavía no sé con quién hacerlo.

P: ¿Quién se te ha pasado por la cabeza para hacer ese dúo?

R: (risas) Mucha gente. Entre ellos, los Pablos al cuadrado. Es un tema muy bonito. Yo creo que es el que la gente se pondría en las bodas. Es muy de desnudarte ante alguien, ya no solo físicamente, sino mental, que es lo más difícil. Decirle ‘Oye, mira, quiero que me enseñes todo de ti porque me gusta todo’. Es muy bonita. De compañeros había pensado en Jesús de OT, con el que canté en el WiZink y nuestras voces sonaban juntas muy guays. También pensé en Antonio José, en Samuel Official, con el que hice una cover en el confinamiento y ese niño es increíble cómo canta. Se me viene mucha gente a la cabeza.

P: Has apoyado públicamente el movimiento Alerta Roja. ¿Tienes algún mensaje en apoyo a la cultura?

R: Al final somos conscientes de que la música está presente en cada momento de nuestras vidas y ahora mismo nos están silenciando. Nos están quitando, ya no solo los momentos maravillosos que vivimos en los conciertos, sino de trabajar a los cantantes y a los técnicos y trabajadores que están detrás de nosotros para que se pueda llevar a cabo un espectáculo. No ha habido ningún rebrote en los conciertos porque se han tomado las medidas de una manera muy fiel. Todo se ha hecho muy bien. Hace poco estuve cantando en el Teatro Cervantes en un homenaje con una Orquesta Sinfónica y cuando estábamos ensayando todos llevábamos nuestras mascarillas, respetamos la distancia… Lo que pido es que seamos conscientes de que los artistas no vivimos del aire y que cuando estábamos confinados nos pedían encarecidamente que entretuviésemos a la gente e hiciéramos las cosas por amor al arte, y ahora mismo nos nos dejan trabajar.

P: Este 2020 ha sido difícil. ¿Cómo quieres acabarlo?

R: Quiero acabarlo sentada en la mesa de Navidad con toda mi familia, brindando y sabiendo que todos están bien, sentados alrededor de mí sanos. Estoy deseando al universo que se acabe ya esta pandemia, que todo vaya a mejor. Quiero acabarlo sabiendo también que nos van a dejar trabajar el año que viene, porque así no se puede estar.

Decidida, ilusionada y nostálgica. Esa es la Noelia que nos hemos encontrado al otro lado del teléfono, y con la que estamos seguros que hablaremos muy pronto tras el lanzamiento de ese dúo que tiene entre manos. ¿Aceptarán los Pablos la propuesta de colaboración de la cantante? Ante la potente y talentosa voz de nuestra protagonista, no nos extrañaría que aceptasen sin más dilación.