Natalia Sánchez comparte un selfie familiar “en medio de la borágine nocturna antes de ir a la cama”

Natalia Sánchez puede presumir de ser una de las actrices españolas más naturales en sus redes sociales. La joven de 30 años, lejos de sorprendernos con posturas estudiadas y filtros embellecedores, comparte algunos de los momentos familiares que vive. La actriz, a la que conocimos en Los Serrano siendo tan solo una niña, se ha convertido en una madre de familia que hace tan solo cuatro meses dio la bienvenida a su segundo hijo junto al actor Marc Clotet. Ahora, la familia ha aumentado y con ello nuevos hábitos.

Natalia ha compartido este domingo con sus casi 400 mil seguidores y seguidoras una estampa familiar de lo más cotidiana. Se trata de un selfie donde aparecen todos los miembros cepillándose los dientes. Ella, aparece junto a Neo en primer plano, mientras que Marc y Lia se encuentran frente al espejo lavándose la boca.

Se trata, tal y como confiesa la actriz, de “la vorágine nocturna de antes de ir a la cama” y con la que muchas familias se sentirán identificadas. Natalia continúa contando lo feliz que se siente cuando su hija introduce nuevas y saludables rutinas: “Pocas cosas me gustan tanto como cuando Lia aprende costumbres tan importantes como lavarse los dientes. Al principio nos costaba y ahora ¡es ella quien lo pide! Siento que le estamos haciendo un regalo de por vida, en este caso: que cuide su higiene bucal desde pequeñita”.

La actriz también aprovecha para concienciar a sus seguidores de la importancia que tiene una buena salud bucal: “Sé que soy muy pesada con el tema pero es IMPORTANTÍSIMO mantener una buena higiene bucal, no por estética, que también, si no por salud”.

Lo curioso del asunto es que la mayoría de las preguntas que ha recibido Natalia por la publicación no tienen que ver con la boca sino con el canguro con el que trasporta al pequeño Neo.

“¿Porteas al peque? Pe dirías que mochila utilizas?”, le ha escrito una usuaria. Natalia, por supuesto, ha contestado la marca correspondiente: “la mochila evolutiva NéoBulle Néo de Kangura portabebés”.

Otra usuaria ha querido saber si siempre lleva la mochila canguro tan bajita o solo cuando le da de mamar. “¡Solo para mamar! Si no, “altura beso”, ha contestado la joven.

“Con el peque en el canguro, no soy la única”, ha escrito otra de sus seguidoras. “Es que si no, no tengo manos”, ha contestado la actriz.

Sin duda, Natalia se está convirtiendo en toda una mami influencer, cuyos consejos son muy bien recibidos por otros padres o madres.