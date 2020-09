‘La isla de las tentaciones 2’ confirma nuevo hit a lo “Estefaníiiiaaaa”

Hay una pregunta recurrente entre los espectadores de La isla de las tentaciones: ¿habrá en la segunda temporada un fenómeno viral como el desgarrador grito de Christofer al ver a Fani enrollándose con Rubén? Muchos creen que no volverá a producirse algo tan loco como aquel "Estefaníiiiaaaa" que se coló hasta en los Premios Goya. Sin embargo, Sandra Barneda ha adelantado que sí habrá un nuevo hit.

Telecinco ha presentado este lunes La isla de las tentaciones 2 (se estrena el próximo miércoles en horario de máxima audiencia) y se le ha preguntado a la presentadora si ha vivido algo parecido a lo que Mónica Naranjo presenció en la primera temporada.

"El hit se quedará en la memoria de la televisión, pero creo que el formato de La isla de las tentaciones va más allá de Estefanía", ha dicho Barneda. "En esta segunda edición lo tendrá que juzgar el público, pero yo viví un momento muy complicado. Estaba en medio de una hoguera y desapareció todo el equipo. Solo escuchaba a la gente corriendo. Nos quedamos la directora y yo solas. No sabíamos qué había pasado ni dónde estaba todo el mundo".

Barneda nos recomienda, además, que nos olvidemos del referente de Estefanía y nos dejemos sorprender. También ha querido aclarar que todo lo que ocurre en la nueva edición es 100% real. "Yo también pensaba que vendrían influenciados por la primera edición, que habían visto todo lo que pasó, pero 24 después de empezar no hubo nadie que no me dijera: 'si lo llega a saber no vengo'".

"Están completamente aislados y en cuanto se les separan no vuelven a hablar. De repente, se encuentran en una burbuja en el paraíso y las referencias del año pasado se les pasa porque no pueden mantener un personaje", explica. "Al final sorprende ver a su pareja cuando no está contigo".