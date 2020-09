Lady Gaga se sincera sobre el suicidio y su mayor enemiga: Lady Gaga

Lady Gaga estrenó el fin de semana el nuevo single de Chromatica: 911. Una canción muy importante para la cantante ya que, por primera vez, ha hablado sin tapujos sobre la medicación que ha tenido que tomar durante una etapa de su vida.

"La libertad para mí es poder ir al lado más oscuro de mi corazón, visitar las cosas complicadas y dejarlas atrás" ha comentado la solista. Pero la reflexión sobre el viaje hasta llegar aquí es mucho más profunda. Un proceso creativo que ha supuesto además un proceso de aceptación, superación y desarrollo.

"No hay ninguna canción en este disco que no sea verdad. Ni una. Me rendí totalmente a mí misma. Odié ser famosa. Odié ser una estrella. Me sentí agotada y usada" empieza explicando Lady Gaga durante una entrevista con Billboard que ha sido el medio especializado en mostrar el estilismo de su nuevo clip.

Un tema, como hemos dicho, cuya intrahistoria es dolorosa y liberadora para la artista neoyorquina: "Este es el piano que tuve durante muchos años. He escrito tantas canciones en este piano que siempre he pensado que este piano es tan especial. Me encanta este piano pero no sé cómo explicarlo. Lo miro y pienso: 'Has arruinado mi vida'. Tú me convertiste en Lady Gaga. Mi mayor enemiga es Lady Gaga. Eso es lo que pienso. ¿Qué hiciste? No puedes ir al mercado a comprar. Si vas a cenar con la familia siempre viene alguien a tu mesa. Siempre es por ti. Y tus estilismos, mira tus ouffits. ¿Por que tienes que ser así?".

Una crisis vital que le condujo a ideas suicidas: "Durante mucho tiempo no entendía porqué tenía que seguir viviendo salvo por mi familia. Fue una sensación real y dura. ¿Qué hago yo aquí?". Por fortuna, parece que ese tiempo ya ha quedado atrás.

"Pop a 911 es una referencia a la medicación que tengo que tomar cuando entro en pánico debido a Lady Gaga. Pero ya no odio a Lady Gaga nunca más. Encontré la manera de quererme otra vez a mí misma y eso que creí que nunca pasaría. Ahora miro al piano y pienso 'Oh dios mío mi piano, mi piano que me encanta, mi piano que me permitió expresarme, mi piano que me permitió hacer poesía, mi piano que es mio" concluye Lady Gaga.