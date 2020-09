Mucho tiempo ha pasado desde que Bea Miller salió de X Factor. Ya con 17 años se ganó el corazón de la audiencia de la segunda temporada del programa. Cuatro años más tarde, sus proyectos desprenden el estilo único que ha ido forjando. Además de ser un claro ejemplo de su crecimiento y madurez tanto musical como personal. Esta búsqueda de ella misma no es espontánea. La estadounidense necesitó un tiempo en el estudio para pensar en qué quería transmitir con su música y cómo debía hacerlo.

Hacemos un recopilatorio de sus proyectos musicales que la han llevado a donde está ahora de la mano de Hollywood Records.

Bea Miller - Feel Somehting

Recopilamos los mejores temas de Bea Miller: Madurez musical, estilo único y colaboraciones

Con el pelo rosa, traje futurístico y toques alienígenas nos presenta su último single Feel Something. Un tema electropop que creció sobre todo en la plataforma de TikTok con 21 millones de vídeos creados. Surgió un remix con el tema Still Don't Know My Name de la popular serie Euphoria y ha encantado. En esta versión, Labrinth le pone voz.

Miller confesó que no en su creación no estaba en su mejor momento, “no estaba conectada a nada” y “no me sentía yo misma” por eso decidió escribir sobre ello. Así le explicaba la artista la temática del track al medio Thomas Bleach. Eso sí, aunque era una etapa temporal, asegura que si ocurrió sería por algo.

Bea Miller, Snakehips - NEVER GONNA LIKE YOU

Recopilamos los mejores temas de Bea Miller: Madurez musical, estilo único y colaboraciones

Una colaboración con Snakehips con un ritmo pegadizo y un trabajado videoclip. El dúo británico aportó a la vocalista una base electrónica de lo más bailable. En ella, Miller habla de una persona en concreto, pero es un sentimiento universal el que trata. “Comparamos nuestra vida a la de otros, pero olvidamos que solo vemos una pequeña porción de ellas”, contaba al presentar esta unión.

Bea Miller, Jessie Reyez – Feels Like Home

Recopilamos los mejores temas de Bea Miller: Madurez musical, estilo único y colaboraciones

Miller salió de su zona de confort con una canción de amor junto a canadiense Jessie Reyez. Con un videoclip que retrataba a todo tipo de parejas, apoyando el colectivo LGBT+ y dando visibilidad a una relación poliamorosa. “Si me preguntas de dónde soy te diré que de ti porque te siento como casa”, dice la romántica letra. ¡Gran unión la de estas dos voces tan especiales!

Bea Miller, 6LACK - it's not u it's me

Recopilamos los mejores temas de Bea Miller: Madurez musical, estilo único y colaboraciones

“Quería representar que aprender a respetarte y priorizarte a ti misma se hace con prueba y error, pero también que para poder hacerlo no puedes tomarte demasiado en serio”, explicaba en el lanzamiento del single. Una colaboración con 6LACK, el estadounidense que añade a esta canción un rap que la hace brillar. El videoclip, ¡una obra de arte!

Bea Miller - Outside

Recopilamos los mejores temas de Bea Miller: Madurez musical, estilo único y colaboraciones

Este tema forma parte de su álbum lanzado en 2018 Aurora. Lo escribió en una etapa de cambios donde quería decidir su estilo de letra y melodía. “Siento que puedo escucharla de nuevo y me siento identificada”, comentaba en la entrevista antes mencionada. Con un espíritu más crudo y depresivo escribía: “I'm so bored / I think I'll burn all my clothes / Standing in the bathroom, singing alone / I don't even like this song”.

Sin duda, la artista pone gran hincapié en mantener su esencia en todo lo que hace. Aunque no se cierra a colaboraciones con estilos diferentes al suyo. Electrónica, rap, blues... ¡Todo queda bien a su lado! Estaremos atentos a sus próximos proyectos.