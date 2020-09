Coca Cola Music Experience Reloaded reúne en el mismo escenario a Cepeda, Aitana y Ana Guerra

Los conciertos masivos con público, ahora mismo, no son una realidad… ¿o sí? Nos quedamos con la respuesta afirmativa, aunque matizando que no es las mismas condiciones pre pandemia. Buena prueba es el Coca Cola Music Experience Reloaaded que ha ofrecido más de seis horas de concierto en el Wizink Center de Madrid, pero sin público presencial.

Podía seguirse el evento en streaming y hubo más de 250.000 conexiones para seguir un evento que ha conquistado al público más joven. El concierto comenzó con el cuerpo de baile de Coca Cola, todos con mascarilla, bailando Bestia de Ricky Merino y Danny Romero.

“Nos íbamos a ver sí o sí. Lo más importante de todo es que hoy, aquí, hay un equipo que lleva un montonazo de tiempo con toda la ilusión para que no nos falle la música”, arrancaba diciendo Tony Aguilar, el maestro de ceremonias por décimo año consecutivo. “Me imagino a mucha gente ya en su salón montándose la fiesta como si estuviera aquí en el escenario, con su coca cola fresquita delante y muchas ganas de bailar y pasarlo bien”, añadía.

La primera actuación fue la de dos gemelas de San Sebastián, Twin Melody que dieron el pistoletazo de salida con Suavemente. Aprovecharon también para anunciar que acaban de lanzar un challenge nuevo en TikTok con su nuevo tema, Alguien como tú. Consiguieron que lo hiciera hasta Aguilar que nunca había hecho algo así.

Luego fue el turno de Cora Yako, Lemot y Pole, nuevas promesas de nuestra escena española. Pole aseguró que volverá al año siguiente y no dudó en mandar un mensaje a todos los técnicos que han hecho posible que estos conciertos sean posibles.

“Estuve en las pruebas de sonido y cuando llegué a mi casa me pasé toda la noche… llegué, me acosté y todavía seguía con Gentleman en la cabeza”. Con estas palabras Aguilar daba paso a Cepeda, una de las actuaciones más esperadas. Comenzó con Reino y siguió con temas como Esta vez, Si tú existieras, Esta vez o Gentleman. Y lo hacía rodeado de las caras de los seguidores que le seguían en streaming.

Cepeda apostó por la cultura segura en CCME Reloaded. / Foto de NABSCAB cedida por CCME Reloaded.

“La cultura es ahora lo más seguro”, aseguraba Cepeda, “no ha habido ningún caso de rebrotes en ningún concierto, por mi parte, no entiendo que se estén cancelando las cosas si se toman las medidas oportunas. Hay que hacer caso y seguir pa’lante”.

El poderío de Ana Guerra

El punto más urbano llegaba con Recycled J, Nía, que arrancaba con una versión del RIP de Sofía Reyes, o Robledo. Después llegaba otra ex triunfita y gran amiga de Cepeda, Ana Guerra. Aparecía en el escenario completamente vestida de blanco, a modo dominatrix, con bastón incluido. Y arrancaba con su nuevo tema, Va listo.

“Ojalá esta noche fuera infinita, claro que sí”, le decía a su público virtual. “No sabéis lo raro que es no teneros aquí. La verdad es que quería venir desde hace, hace mucho tiempo a cantar a CCME Reloaded y mi forma de deciros lo mucho que os quiero, lo mucho que os echo de menos esta noche es sentándome al piano y regalándoos lo único que sé hacer. Normalmente me sentaría aquí una canción que se llama Despierta, pero esta noche no, porque esta noche es diferente”, explicaba antes de comenzar a tocar y cantar Seis, una de esas canciones que, como ella misma explicó es de esas que se hacen en 40 minutos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANA GUERRA (@anaguerramusic) el 20 Sep, 2020 a las 10:40 PDT

Tras interpretar varios éxitos les cedió el turno a Ana Mena y Rocco Hunt que llevaron al escenario su colaboración que ya ha sido un éxito en Italia, A un paso de la luna. El italiano dejó claro que estaba encantado de estar por primera vez en un escenario español y más con la noticia de que su nuevo single ya está sonando en LOS40 a tope.

Luego llegaba el turno de Don Patricio que tras encadenar varios de sus temas, incluido Pa’ toda la vida acabó su actuación sudando. “Yo la saqué en cuarentena y fue salir a la calle y empezar a compartirla en stories, compartirla en todos los lados, fue muy guay”, explicaba.

“El verano ha sido el relax, en verdad, como tenía la agenda llena y se tenía que cancelar todo, estuve con los amigos y la familia en la playa todo el verano y ahora ya vuelvo al trabajo”, explicaba Don Patricio antes de anunciar que está preparando nuevo disco.

Otra de las sorpresas de la noche fue el cordobés Hugo Cobo, invitado por petición popular que interpretó Demonios. “Se me ha pasado super rápido, quiero cantar más”, le decía a Tony. El locutor le daba la noticia, además, que Intenta olvidarme alcanzaba, esa misma tarde, el medio millón de visualizaciones del videoclip.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hugo Cobo 🔥 (@hugocoboc) el 19 Sep, 2020 a las 2:17 PDT

El sueño de Beret

Tras el finalista de la última edición de Operación Triunfo, le llegó el turno a Beret que empezó su actuación con su éxito Si por mí fuera que fue encadenando con otros temas de Prisma. Y no, no faltó Lo siento.

Tony Aguilar, tras darle la enhorabuena por un nuevo nº1 en Del 40 al 1 por Sueño, su colaboración con Pablo Alborán. “Empecé el disco sin ningún tipo de premeditación, no sabía ni con quién iba a colaborar, realmente no sabía nada del disco. Al final acabamos con muchísimas colaboraciones, entre ellas la de Pablo Alborán y recuerdo al hacer Sueño que yo tenía el estribillo como hace dos años, pero no sabía la forma y justo conocí a Pablo que le gustaba mi forma de componer y le dije ‘creo que la sensibilidad que pide esta canción la tienes tú, únete’”, explicaba. Y lo hizo y ahora son nº1 en LOS40.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beret (@beret1996) el 20 Sep, 2020 a las 6:50 PDT

Cierre con Aitana

Después del sevillano quedaba solo una artista encargada de dejar el evento en lo más alto: Aitana que comenzó hablando de su amistad con Morat. “A mí me encanta trabajar con mis amigos y les tengo mucho cariño desde siempre, desde que empecé hace dos años y medio y les quiero mucho”, explico.

Sus fans quisieron que Tony le preguntara con qué artista del cartel del CCME Reloaded le gustaría colaborar y se mojó: “Todos los artistas son increíbles, yo creo que aprendería de cualquiera de ellos, pero me gusta mucho Beret, por ejemplo”. Añadió que también pondría en la lista a Pablo Alborán y aseguró que su single principal del disco está al caer y lo anunciará en breve.

Vestida toda de denim, arrancó su show con Teléfono. Más de lo que aposté, Si tú la quieres, Vas a quedarte o +, todas ellas en formato acústico. “Todo el mundo está en su casa y, me parecía más bonito, como si estuviéramos todos en el sofá de casa de verdad y yo no me pongo a cantar un pedazo de show cuando estoy con mi familia”, explicaba sobre este formato que había elegido.

Aitana eligió el formato acústico en el CCME Reloaded. / Foto de NABSCAB cedida por CCME Reloaded.

Así llegaba al final un show que ya está preparado para volver el año que viene en formato Festival de dos días, con permiso del covid.