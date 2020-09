Sidecars recomienda sus canciones favoritas en esta playlist

Sidecars es de esos grupos que no puedes dejar de escuchar. El grupo madrileño lleva atrapándonos con sus letras desde hace más de una década. Ahora, los chicos acaban de lanzar su nuevo álbum (el sexto de su carrera) que lleva el nombre de Ruido de fondo, que ya está en lo más alto de las listas de ventas.

Con temazos como Mundo Imperfecto, La noche en calma o Quién sabe, Sidecars ha vuelto a hacer un álbum lleno de emociones que enamora desde el primer momento.

Pero, ¿qué tipo de música tienen los chicos de Sidecars en sus playlists?, ¿qué canciones les inspiran? Con una selección de sesenta temas, los seguidores del grupo podrán conocer de primera mano las principales referencias musicales del grupo.

No faltan grupazos de los noventa como Rage Against The Machine o Smashing Pumpkins, himnos setenteros incunables a cargo de Chic o Stevie Wonder, algunos variados artistas hispanos como Calamaro, 091 o Quique González, y mucho, mucho sabor americano, de guitarras acústicas atemporales para recorrer caminos polvorientos, con nombres como Ben Harper, Lucinda Williams o el barbudo de moda, Nathaniel Rateliff.

La carrera musical de Sidecars empezó en 2006 y desde entonces no han dejado de cautivar al público. Con seis álbumes en el mercado, pueden presumir de ser uno de los grupos más consolidados de nuestro país. Algunas de sus canciones como Fan de ti, Amasijo de huesos o Mundo Imperfecto ya forman parte de la historia del pop en español.