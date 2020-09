De Lewis Capaldi a ‘Sueño’: recorremos la lista completa con todos los vídeos

Esta semana, Sueño, el tema a medias de Beret y Pablo Alborán, lidera la lista; es la segunda vez que lo consigue. Mejor no ha podido resultar la colaboración de estos dos artistas andaluces, uno más o menos recién llegado (el sevillano) y otro bien consolidado (el malagueño). Con el clip de esa canción termina el repaso a la lista en vídeo que encabeza estas líneas, y que repasa la cuenta atrás en imágenes. El itinerario, como no podría ser de otro modo, parte en el número 40, el farolillo rojo, puesto que esta semana es para una canción que ya fue número uno en su momento: Before you go, de Lewis Capaldi. Pero antes de sumergirnos en los 40 éxitos de la actualidad, Tony Aguilar recuerda los dos singles que nos han abandonado: Bailemos, de Dani Fernández, y Roses (Imanbek remix), de SAINt JHN. Abre oídos y ojos y prepárate a disfrutar.