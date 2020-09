Will Smith: “Nunca invites a Jason Derulo a tu casa”

Hace un mes, los usuarios de las redes sociales se revolucionaron tras ver cómo Jason Derulo "le rompía" los dientes a Will Smith. Pero no todo quedó ahí, ya que Jason Derulo también compartió un vídeo en el que demostraban que su amistad era "de alto riesgo". Pues bien, resulta que eran unas bromas que habían grabado en la casa del propio actor.

Ha sido Smith el que ha compartido un vídeo en Youtube del 'making of' de todos estos vídeos que tanto han triunfado en la plataforma de TikTok. "Nunca invites a Jason Derulo a tu casa", bromea Will en el título del vídeo.

Eso sí, las bromas no cesaron en ningún momento. De hecho, podemos ver cómo Will Smith decide vengarse del cantante al terminar de grabar uno de estos vídeos. Ambos comienzan a "discutir" sobre quién debería publicarlo para así ganar más seguidores. Derulo decide agarrar una de sus cámaras y huir corriendo. Lo que él desconoce es que la mansión de Will cuenta con un equipo de seguridad, con el que contacta para detener al cantante.

Jason corre para intentar escapar del inmenso hogar del actor, pero el guarda de seguridad acaba electrocutándolo. Eso sí, todo esto sigue formando parte de su parodia. "Todo es diversión y juegos con Jason Derulo hasta que alguien te rompe un diente. Entonces es momento de vengarse", dice el actor en la descripción del vídeo. ¿Crees que fue una buena idea?

Sea como sea, el vídeo ya supera el millón de reproducciones en Youtube. Así que, haya sido o no una buena idea, al menos ha entretenido a sus millones de seguidores de todas partes del mundo. Ahora solo queda esperar para saber si habrá venganza de la venganza o si, por el contrario, han firmado la paz para siempre.

Lo que sí ha quedado claro es que a ambos les sobran ideas para triunfar en esta plataforma de vídeos cortos y mucho talento. Eso sí, hay algo que no cualquier usuario de TikTok tiene y que ellos han demostrado que es toda una ventaja: recursos materiales y de edición.