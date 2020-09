Billie Eilish expande su marca: de ukeleles a muñecas de juguete

Billie Eilish es un fenómeno mundial. Solo así puede explicarse la enorme repercusión internacional que esta joven artista ha logrado tras publicar su primer álbum de estudio con el que ha hecho historia.

Su fama le ha traído aparejado no sólo el dominio de las listas mundiales sino la oportunidad de expandir su marca y lo está aprovechando. Hace unos días os contamos que la moda se le da bastante bien después de firmar su segunda colección unisex y oversize que incluye hasta mascarillas.

Pero además la cantante estadounidense está a punto de publicar su propia muñeca. Inspirada en los estilismos de sus videoclips más sonados (Bad guy y All the good girls go to hell) la empresa Playmates Toys and Bravado lanzarán los juguetes Billie Eilish el próximo 15 de octubre.

La ropa amarilla, las alas intercambiables para jugar... Los detalles de las muñecas Billie Eilish van a hacer las delicias de los coleccionistas. Y también los y las más peques podrán conocer a esta artista de una forma más directa que a través de su música y sus letras.

Aquellos amantes de la música también se pueden acercar a la marca Billie Eilish a través de la línea de ukeleles que ha publicado con la empresa Fender. Una colección que tiene un especial significado para la artista ya que fue el primer instrumento con el que empezó a tocar con apenas 6 años.