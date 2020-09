Miguel Bosé reaparece: “Eran de esperar estos ataques y van a seguir porque yo no me voy a alienar”

“Vivo en México y a cada paso que doy, la gente me para y me dice, ‘estoy contigo’”. Esto contaba Miguel Bosé en un nuevo vídeo que le muestra una vez más con barba, pálido y sin apenas voz. De nuevo vuelve a reivindicar sus teorías conspiranoicas y negacionistas.

En los últimos tiempos se ha hablado mucho de su actitud ante la pandemia y su postura de no apoyar el uso de la mascarilla y la vacunación obligatorias. Apoyó la manifestación de agosto que respaldaba esta actitud, aunque no participó en ella y, poco después fue fotografiado llevando mascarilla.

Finalmente desapareció de las redes aduciendo que no eran plurales y objetivas. Desde entonces no habíamos vuelto a saber nada de él… hasta ahora. El cantante ha reaparecido en el vídeo de una entrevista con el escritor Daniel Estuli. Se ha subido a youtube pero, como asegura People, al poco tiempo se ha borrado.

“La no alienación en el mensaje que se pretende transmitir… lógicamente te expone a ataques de todo tipo, a humillaciones, a mofas, en fin; pero eran de esperar estos ataques, eran de esperar y van a seguir porque yo no me voy a alienar”, aseguraba Bosé en sus nuevas declaraciones.

Explica que ha recibido ataques desmesurados cuando su única intención era pedir que “los gobiernos sean honestos porque la gente no puede vivir en la mentira”.

“Estamos hablamos de un período de dictadura política y en parte escéptica. Necesitamos la verdad. La gente quiere saber y tiene derecho a la verdad, pues yo voy a dar pelea por la verdad y no soy el único", advertía.

¡Miguel Bosé reaparece en entrevista después de cerrar sus cuentas en redes sociales y se defiende de críticas en su contra por comentarios sobre la pandemia! #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/RXIMeCmQ2n — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 21, 2020

Sigue fiel a su discurso: “Determinadas vacunas no me las voy a poner, no me las quiero poner, y espero que no me obliguen a ponérmelas. Y, sobre todo, que no sean condicionantes porque si nos quieren vacunar a todos, sospecho, hay algo detrás y que hay algo dictatorial por detrás”.