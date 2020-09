Pablo Motos también sigue modas: Pilar Rubio logra que se ponga el sujetador masculino

Hay días que Pilar Rubio acude a El Hormiguero para someterse a le enésima prueba de su vida y otros que se presenta en el plató con lo último visto en las pasarelas.

Este lunes se presentó en el programa de Pablo Motos con lo último en la moda de la mascarilla. Esta no era como las que venden en las farmacias, sino un diseño de Giambattista Valli que tapa toda la cara con varias capas de tul. Raúl Cimas, el invitado de la noche, le dijo la colaboradora que parecía una pelota de babington.

No fue lo único que enseñó Pilar Rubio. También dio una lección a los espectadores del maximalismo, un look que llevan ahora muchas famosas, como por ejemplo la actriz Cate Blanchett, que cosiste en recargarlo todo de muchas cosas. Pedrería, estampados muy llamativos…con el maximalista no falta detalle.

Pero de todo lo que presentó nos quedamos sin duda con el sujetador masculino. Pilar Rubio también quiso dedicar un espacio de su sección a la moda del hombre, concretamente a un accesorio que se está empezando a ver en algunas pasarelas.

En este caso, el sujetador es de pedrería y no se abrocha. Se deja que caiga por el torso, "con rollo", según dice Pilar Rubio, y si quieres ver como sienta dale al play porque Pablo Motos se lo probó e incluso desfiló para todo su público.