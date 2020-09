Avril Lavigne anuncia su primer concierto virtual solidario rodeada de invitadxs

Avril Lavigne había prometido durante un par de horas un gran anuncio y al final ha cumplido su palabra. El próximo 24 de octubre ofrecerá el primer concierto virtual solidario de su carrera musical y las entradas ya se han puesto a la venta.

La solista canadiense a través de la Fundación Avril Lavigne se ha asociado con Global Lyme Alliance para ofrecer este espectacular concierto con el que buscará recaudar fondos para seguir combatiendo la enfermedad de Lyme (#FightLyme).

Hay que recordar que desde hace algo más de un par de años, la artista confesó públicamente que padecía esta dura enfermedad que la obligó a retirarse temporalmente durante unos años hasta que en 2019 publicó Head above water.

Avril Lavigne no estará sola durante el concierto. Y no es sólo porque habrá miles de espectadores virtuales sino también por que por el escenario desfilarán artistas invitados que actuarán junto a la vocalista.

"Estoy tan emocionada de poder invitaros a unors a mí a algunos invitados muy especiales para #FightLyme, un concierto virtual en beneficio de la comunidad de Lyme. El 100% de los ingresos irán a la Fundación Avril Lavigne y a Global Lyme Alliance" ha explicado la cantante en sus redes sociales.

"Como el mal de Lyme es una pandemia global pero no una prioridad global ahora, necesitamos toda la ayuda que podáis darnos para erradicar e Kyme. Como no he podido llevar mi show a cada uno de vosotros en persona este año, creí que sería un buen momento para tener algo de diversión mientras recaudamos fondos" concluye Avril Lavigne.

En las próximas fechas, Avril Lavigne irá confirmando los artistas invitados que cantarán junto a ella en el único concierto que ofrecerá en lo que queda de 2020.