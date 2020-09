Leiva estrena una nueva canción desde casa: “Se viene otra obra de arte”

Leiva tenía planeado un 2020 repleto de conciertos por toda España. Cualquier otro año estaría dando por estas fechas sus últimos coletazos. Pero eso no significa que durante la pandemia haya estado cruzado de brazos esperando poder saltar al escenario con total seguridad.

El músico madrileño ha aprovechado tanto el confinamiento como los meses posteriores para trabajar sobre nuevas canciones. Un repertorio que todavía no está claro si formará parte de un proyecto más ambicioso y que recogería el testigo de Nuclear (y de su álbum en directo Madrid Nuclear).

De momento, para ir abriendo boca, a través de sus perfiles oficiales en redes sociales ha estrenado una nueva canción de la que no ha querido dar más detalles. Con la única compañía de una guitarra acústica, Leiva presenta este futurible hit...

Ver esta publicación en Instagram 🕊️ Una publicación compartida de Leiva (@leivaoficial_) el 21 Sep, 2020 a las 3:02 PDT

La respuesta de su público y de sus seguidores no ha podido ser más positiva con comentarios como el del instagramer adrian_romero1925 con el que abríamos esta noticia: "Se viene otra obra de arte". Una opinión muy compartida sobre un posible futuro disco del músico de Alameda de Osuna.

De momento ya tiene a todos con los ojos abiertos y cantando lo de "Cuando despierto y el agua me cubre hasta la mitad / me vuelvo a dormir y descubro que sigo abrazado a la nada / tengo un instante de calma y un billete a la capital / te podrías apuntar me he quedado pensando a los pies de la cama / Si me observaras por un agujerito te darías la vuelta / pero eso nunca pasa / me imaginas abriendo las alas mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera".

¿Qué título creéis que le vendría bien a esta nueva canción de Leiva? ¿Cuándo podrémos escucharla? ¿Tendrá algo que ver aquella sesión con Sabina?