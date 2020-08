Leiva y Joaquín Sabina comparten verano y anuncian algo

La historia de Joaquín Sabina y Leiva viene de lejos y está llena de admiración y respeto mutuo, entendimiento a muchos niveles y varias colaboraciones. Cuando el maestro llevaba siete años sin sacar un disco en solitario, fue el madrileño quien se puso a su lado para dar forma a su decimoquinto álbum, Lo niego todo.

Formaron un equipo de esos que encajan desde el minuto uno e incorporaron a filas a Benjamín Prado. Fue una experiencia intensa y satisfactoria que confirmaba que estos dos, cuando se juntan, son capaces de crear grandes cosas.

De eso hace algo más de tres años y desde entonces su amistad no ha hecho más que consolidarse. No olvidemos que Sabina cantó en el funeral de Leiva y eso no lo haría con cualquiera. El discípulo ha sabido calar hondo en el maestro y sus gestos de cariño son de ida y vuelta.

Este ha sido un año de luces y sombras para Sabina. Por un lado, tuvo que pasar por el hospital tras su aparatosa caída durante uno de sus conciertos con Joan Manuel Serrat. Pero, por otro lado, ha sido el año en el que ha decidido dar el ‘sí, quiero’ a su compañera de vida.

Y a tanta intensidad hay que ponerle banda sonora y parece que lo está haciendo y, además, de nuevo acompañado de su buen amigo. “Andamos tramando algo bien bonito Joaquín y yo”, escribía Leiva en sus redes junto a tres fotos, casi idénticas y en blanco y negro, de ambos cantando juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leiva (@leivaoficial_) el 5 Ago, 2020 a las 2:16 PDT

“Siempre me salvan las canciones a voz en grito con amigos”, añadía el cantante más joven de la pareja que está claro que tiene en la música su mejor terapia y vía de escape.

Y sí, estamos en tiempos inciertos y confusos pero la vida está hecha de momentos y esos son los que nos dan las fuerzas para seguir adelante. “Es el verano más extraño y ladrón que recuerdo, aunque también tiene sus ratitos de gloria”, aseguraba Leiva. Palabras que han emocionado a más de uno.

La oreja de Van Gogh: Casi nada

Marta Hazas: 💕💕💕

Kany García: 😍😍😍😍