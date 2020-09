Un Lunay enamorado presenta ‘Victoria’ junto a Beéle: ¡mira el vídeo y la letra!

Lu-Lu-Lu-Lu

Beéle-le-le

Lu-Lu, Lu-Lu-Lunay

Yeah-yeah-yeah

A ti te suenan las estrellas porque brillan más que to'as aquí

No te comparas a ninguna, hasta la luna está celosa de ti (Yeah)

Sin maquillaje te ves más perfecta

Al sol le gusta cuando tú da' vuelta

Pone' mi mundo en cámara lenta (Shiu)

Cuando te veo en mi habitación (Uh-uh-uh)

Te pone' tus Victoria, ma'

Y a mí me mata la necesidad

De tenerte encima de mí ya quitá'

Quiеro repetirlo todo' los día', ah-ah

Te ponе' tus Victoria, ma' (Mamá)

Y a mí me mata la necesidad (Necesidad)

De tenerte encima to' el día ya quitá'

Vamo' a repetirlo todo' los día', ma'

Úsame, girla, como quiera' en toda' las pose' (Pose')

Hacemo' cosa' linda' aunque ella me conoce (Yeah)

Sabe que todo cambia despué' de la' doce

Te pone' bien bellaca, el Victoria la rompe, yeah

Úsame como si fuera la última vez (Vez)

Todos tus Victoria son un trofeo en la pared (En la pared)

Úsame como si fuera la última vez (La última vez), eh

Todos tus Victoria son un trofeo en la pared

Te pone' tus Victoria, ma'

Y a mí me mata la necesidad

De tenerte encima de mí ya quitá'

Quiero repetirlo todo' los día', ah-ah

Te pone' tus Victoria, ma' (Je)

Y a mí me mata la necesidad

De tenerte encima to' el día ya quitá'

Vamo' a repetirlo todo' los día', mamá

Baby, tú la tiene' y no le baja'

Tu rompiste en todas las calle' (Calle')

Tu ropa interior siempre está on fire

Regálame eso' pantycito' ante' que me vaya-ya

Quiero que vuelva suceder (Ey)

¿Qué vamo' a hacer?

Baby, me está' llamando, nos vamo' a conocer

A ti to' te queda cabrón de Forever o Chanel

Sigue' crecía', que otra como tú no va a nacer (Eh)

Tú me tiene' enamora'o, -a'o

El corazón acelera'o, -a'o

Déjame ver, mira a tu la'o

Aunque sea un ratito y má' na', un ratito y má' na' (Eh)

Úsame como si fuera la última ve' (Última ve', girl)

Todos tus Victoria son un trofeo en la pared (Uh, ya en la pared, en la pared, gyal)

Úsame como si fuera la última vez, eh

Todos tus Victoria son un trofeo en la pared

Te pone' tus Victoria, ma' (Victoria)

Y a mí me mata la necesidad (Me mata la necesidad)

De tenerte encima, todavía aquí 'tá

Todavía aquí 'tá

Te pone' tus Victoria, ma'

Y a mí me mata la necesidad

De tenerte encima de mí ya quitá'

Quiero repetirlo todo' los día', ah-ah

Eh

Gyal, bruk it up, gyal, bruk it up, ma'

Beéle, eh

Lu-Lu-Lunay, yeah

Chris Jeday, yeah

Gaby Music, eh

Dímelo Nino

Y súbela hasta aquí, -í-í, -í-í, -í-í

Beéle, eh

Gyal, bruk it up, gyal, bruk it up, ma'

Yo', yeah