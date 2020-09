La nueva colaboración de David Guetta y Sia puede incorporarse a la lista este sábado

A nadie se le escapa que las colaboraciones son tendencia, además de una útil herramienta que permite, uniendo fuerzas, abarcar a más público. Por eso, los dúos vienen y van…, pero pocas veces se repiten. No es el caso, desde luego, de David Guetta y Sia. Con las canciones que hasta las fecha han grabado juntos podían llenar un álbum entero. Se asociaron por primera vez en Titanium, y después lanzaron Bang my head, She wolf (Falling to pieces), Flames, Helium, The whisperer, Light headed, Wild one two… Ahora han vuelto a las andadas, y han facturado a medias Let’s love, su noveno single conjunto; canción que, en calidad de candidata, podría entrar en la lista este sábado.

Más allá del atractivo de esta pertinaz alianza, Let’s love destaca por su mensaje de amor en una época tan complicada. "Esto también pasará", canta Sia en la canción, de marcado aire ochentero, en la línea de ese rutilante revival que nos invade desde hace unos meses. ¿Te gustaría que este fabuloso tándem formado por el DJ francés y la cantante australiana regresara de la mano a la lista? Pues de ti depende: apóyalo con el HT #MiVoto40 en Twitter. ¡Mucha suerte!