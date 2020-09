Lérica lo está petando en las plataformas streaming este verano y cierra la temporada con Llorarás. Una canción diferente a sus anteriores trabajos y es que el dúo andaluz se adapta a la situación y a los cambios de la industria musical pandémica. Optando por unos temas íntimos de mensaje profundo. Después de su rápido crecimiento en solo un año estos artistas se han unido a grandes talentos para hacer brillar sus temas. Algunos de sus éxitos son Listo va, con Ana Guerra, Flamenkito junto a la artista mexicana Belinda o Perdío con Maikel Delacalle.

En LOS40 hemos hablado de este nuevo single y demás intimidades con Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, componentes del grupo.

Charlamos con Lérica, el dúo andaluz que asegura “se puede llorar bailando”

J: ¡Enhorabuena por Llorarás! Vuestro nuevo single junto a Sanco. Contadnos, ¿cómo surgió esa colaboración?

Tony: Realmente surgió de forma muy orgánica porque éramos colegas de antes. Sanco tenía ya la canción y nosotros le dimos una vuelta a la composición. Intentamos escribir nuevos versos para ponerle nuestro sellito. Quisimos experimentar con el sonido, algo diferente a lo que estábamos haciendo. Es como una balada, aunque tiene su ‘demowcito’, una canción con la que la gente se puede identificar con el mensaje.

J: ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Juan Carlos: Tiene mucha magia cuando haces una colaboración con alguien y se juntan las emociones. Somos amigos a través de nuestro manager y Danny Romero y ha sido estupendo. Un chaval con muchísimo talento que está empezando en el mundillo. La verdad es que tanto de composición como de manera profesional es un tío chapó.

J: En Llorarás habláis de la ansiedad que pueden producir ciertas relaciones y más aún con el impacto de las redes sociales. Cuando termináis con alguien, ¿sois de dejar de seguir en Instagram o de entrar para cotillear?

J.C.: En mi caso, no soy una persona de bloquear. A mis exparejas no las he bloqueado ni por Instagram ni WhatsApp ni nada. Yo creo que, cuando uno está de acuerdo, hay otras formas. Es más importante que psicológicamente puedas superar eso y tú estés bien porque un botón de bloquear no te va a hacer superar nada. Pero yo lo respeto eh.

T: Exacto. Hay que superarlo desde la mente. Si no, cada vez que te la encuentres de frente vas a sentirte mal.

J: ¿Alguna vez os ha pasado que os llaman chicas o exnovias para deciros que se han visto reflejadas en alguna letra?

T: Sí, realmente ha pasado porque nosotros desde siempre hemos sido compositores. Hay historias que escribimos que pueden ser autobiográficas, pero no siempre es así. A veces nos montamos una película. La vemos en un libro, en el cine y nos sirven de inspiración. Pero sí, hay chicas que se han sentido identificadas.

J: Sin duda la canción sería para bailar estando de fiesta. ¿Echáis de menos ir a discotecas?

J.C: Echamos de menos tanto actuar en discotecas como estar en ellas. Llorarás tiene ese corte que, aunque es nostálgico y puedes pensar en la letra, también tiene esa parte bailonga. Yo creo que se puede llorar bailando.

J: En verano no habéis parado y habéis tenido tiempo para conciertos. ¿Cómo ha sido la experiencia con las medidas de seguridad anti-Covid?

T: Muy buena, nosotros creemos que la cultura es segura. Nosotros, siempre que hemos hecho un concierto, hemos visto todo bastante controlado. Está claro que la energía cambia. El primer concierto que hicimos fue en Huelva y nos chocó ver a la gente tan parada. Acostumbrados a ver a nuestro público bailando y saltando...

A finales de septiembre u octubre volvemos con una colaboración internacional

J: El videoclip está muy cuidado, tiene diferentes escenarios y cuenta una historia... Se parece más a los videoclips de antes de la pandemia, ¿cómo fue grabarlo estando en la situación en la que nos encontramos?

J.C: Tuvimos la suerte de que cuando se estudió la logística ya había pasado el confinamiento. Fue el primer videoclip tras el confinamiento, pudimos ver al equipo entero y tuvimos la oportunidad de hacerlo más elaborado.

J: Lleváis una racha de colaboraciones increíbles. Maikel Delacalle, Belinda, Omar Montes... ¿Alguna pista de quién es el/la siguiente?

T: No podemos dar demasiadas pistas (entre risas). Pero podemos decir que a finales de septiembre u octubre volvemos con una colaboración internacional. Unos artistas que realmente hemos seguido desde niños, es tan gratificante al final trabajar con alguien con quien siempre has soñado. Un tema también de corte romántico, que a través del mensaje puedes sentir y pararte a escuchar. En esta etapa que la gente no sale tanto, consumes la música diferente. Por eso hemos dado una vuelta de tuerca centrándonos más en la letra.

J: Y si pudierais pedir un deseo, ¿con quién os gustaría trabajar?

J.C: Vemos en nuestra música similitudes con Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Keith... Creemos que puede salir algo muy chulo. Internacional, pero españolizado porque nosotros le damos ese toque.

J: Os habéis ganado un hueco merecido en la industria urban. ¿Cómo veis el panorama del género? ¿Qué le gustaría aportar a Lérica?

J.C: Lo que nos diferencia de otros artistas urbanos es que somos de nuestra tierra andaluza. Nos gusta que la gente diga ‘suena a flamenquito, pero no’. Y que nuestra forma de decir las cosas sea muy natural, si tenemos que soltar una palabrota la soltamos. Si tenemos que decir algo a la yugular lo decimos. Somos claros y directos, no utilizamos metáforas.

J: Habéis sido el dúo más escuchado en streaming este verano en España... ¿Qué supone esto para vosotros?

T: Un sueño cumplido. Parece mentira, nos cuesta un poco asimilarlo. Como grupo llevamos seis años haciendo música, pero todo vino a partir de lanzar Un traguito con Belinda. Solo hace un año de eso y desde ahí el streaming ha crecido una barbaridad. Sabemos la cantidad de competencia que hay, que cada viernes salen tropecientas canciones y artistas nuevos. Estamos en proceso de asimilarlo.