Ana Guerra, sobre ‘Listo va’: “Quiero enseñar una cara nueva más sensual”

Este viernes 24 de julio sale Listo va, la nueva apuesta musical de Ana Guerra para el verano. Para la ocasión la canaria ha contado con los chicos de Lérica, a quienes conoció hace unos años en el cumpleaños de Abraham Mateo antes de entrar a Operación Triunfo. ¡La de vueltas que da la vida!

Dejando atrás el sonido tropipop de Robarte el corazón y Tarde o temprano, Ana vuelve a apostar por un single cien por cien urbano donde se siente como pez en el agua. Además, para la ocasión, la artista ha apostado por un videoclip explosivo cuya coreografía tiene toda la pinta de que va a arrasar en TikTok.

Para hablar sobre este nuevo single, su próximo disco que ya está en el horno y aquella conversación improvisada que tuvo con la Pelopony en Twitter, Ana Guerra nos recibe al otro lado del teléfono. Se encuentra feliz y emocionada por el estreno de Viene y va, que además coincide con su regreso a los escenarios tras la crisis del COVID.

Pregunta (P): Listo va junto a Lérica, ¿tu apuesta para este verano?

Ana (A): Pues sí. Esta es mi gran apuesta de cara al verano. Vengo con algo que no he enseñado en ningún otro videoclip, como una cara nueva mía muy sensual que no ha aparecido antes en ningún lado. Quiero que la gente la baile, la cante y la disfrute porque fueron muchas horas de rodaje.

P: ¿Os conocíais antes de grabar el single o cómo ha nacido esta colaboración?

A: Sí. Yo conocí a Lérica en un cumpleaños de Abraham Mateo antes de entrar a la academia y luego me llevé una gran alegría cuando vinieron durante la edición. Cuando escuchamos el single teníamos claro que fuese un featuring y enseguida pensamos en ellos. Cuando haces una colaboración con alguien, lo que tienes que tener claro es que hay que tener buen rollo porque sino no va a funcionar. Con ellos lo había y los hay. Son de esas personas que se implican en los proyectos como si fuesen suyos.

P: Nos has contado que tenías ganas de sacar esta Ana más sensual en el videoclip, ¿y eso?

A: Tenía ganas porque la energía que desprendo en el videoclip es muy parecida a la energía de los directos. Está mezclada con el baile y con esa sensualidad que desprenden. Tenía ganas de hacerlo.

P: ¿Te costó mucho aprender la coreo?

A: Qué va, qué va. Lo que pasa es que hicimos dos coreos diferentes. La primera vez que hicimos la coreografía iba sobre un drop distinto y no me terminaba de convencer el drop. Al cambiarlo, tuvimos que cambiar la coreo. Quedamos un día con Omar, uno de los bailarines, y nos pusimos a trabajar. Es muy fácil con él porque hace que yo elija todo lo que quiero hacer. Lo que queremos hacer es que la gente se lo pueda aprender porque queremos lanzar un TikTok con esta coreo.

P: ¿Te dio algún consejo Lola índigo a la hora de grabar el vídeo?

A: De hecho, tras quedar con Omar para ensayar la coreografía, esa misma noche tomamos todos juntos en casa de Luis (Cepeda) y vino Lola. Le enseñé la coreografía y la estuvimos ensayando juntas. Al final acabé yo tumbada en el suelo poca abajo cansadísima.

P: Te vemos moviéndote entre muchos géneros. De hecho, hace unos meses cuando sacaste Tarde o temprano nos dijiste que estabas encaminándote hacia el género tropipop, ahora vuelves a lo urbano… ¿dónde estás más cómoda?

A: Pues yo en esos géneros. Ahora acabo de hacer un camp de composición para el disco que ojalá salga a finales de año y estamos tirando bastante por ahí.

Ojalá el disco salga a finales de año

P: ¿Y va a tener una misma línea musical?

A: Sí, va a tener esa línea de género de la que te hablo: más urbanito y reguetón. Piensa que muchas de las canciones que he hecho en este camp de composición son con músicos de Latinoamérica. Va a tirar por esos ritmos. También va a haber un bolero que hemos modernizado muchísimo y que ojalá pueda entrar también. Por supuesto, también estarán mis dos baladas, porque me tira mucho eso.

P: ¿Habrá colaboraciones?

A: Me gustaría meter alguna colaboración más que ya tengo pensado la canción y la persona. Es con alguien con quien llevo tiempo queriendo colaborar en cuanto saliese la canción. Y ojalá se pueda.

P: ¿Esa persona es La Pelopony, con quién estuviste intercambiando el otro día mensajes por Twitter?

A: No, no es ella, pero podría planteármelo. En este caso no es ella. Me pareció muy gracioso el encuentro que tuvimos por Twitter.

Tía eres un gran ejemplo para todxs ❤️

Vente y sentimos juntas! 😉 — Ana Guerra (@anaguerra) July 16, 2020

P: De buen rollo por lo que vimos, ¿te habló después por privado?

A: No, yo le contesté, ella me contestó y, por supuesto, siempre con buen rollo. Yo soy buenrollera. A mí no me gusta el mal rollo con nadie y creo que con las respuestas que nos escribimos quedó claro que estábamos en ese plan. ¡Y ojalá nos conozcamos pronto!

P: Este viernes vuelves a los escenarios en un concierto en Madrid que forma parte del Ayutthaya Festival…

A: Estoy muy nerviosa con esto.

P: ¿Por qué?

A: Mikel Erentxun, que también está en el festival, estaba el otro día comentando que era imposible plantearse hace unos meses en que volveríamos tan pronto a un escenario. Pero estoy súper contenta porque es un festival que está respetando todas las medidas de seguridad.

P: ¿Qué es lo que más de menos has echado de los escenarios?

A: Lo que te da cantar no te lo da otra cosa. Si a mí me dijesen que haciendo treinta flexiones y cuarenta abdominales conseguía la misma sensación, lo haría. Lo echo mucho de menos, sobre todo al público. He seguido cantando durante el confinamiento a través de las redes sociales, pero no es lo mismo. A ver si voy a echar de menos los comentarios mañana (ríe) de gente diciendo que le ha gustado o no después de cada canción. Pero siempre prefiero los aplausos.

P: Han pasado dos años desde Ni la hora, ¿lo ves muy lejano en el tiempo o al revés?

A: ¡Qué va! Para mí parece que fue ayer…

P: ¿Qué le dirías a aquella Ana de hace dos años?

A: Le diría que no corra, que correr no vale para nada. Despacito y con buena letra, vamos poquito a poco y que siga haciendo lo que le gusta de verdad porque al público no se le puede mentir.

P: El otro día estuvimos hablando con Ricky y nos contó que habéis hecho mucha piña con Cepeda, Roi y Lola. Tendréis un grupo de whatsapp, ¿cómo se llama?

A: Es que tenemos varios. Tenemos uno que se llama ‘Piscineo’, otro que se llama ‘Hacer un cast’, otro que se llama ‘Elefanta’ porque una vez me equivoqué en el hashtag y en lugar de poner Eleganza puse eso. Tenemos varios.

P: También nos comentó que os ibais de vacaciones a final de mes, ¿tienes algo más planeado para este verano?

A: Pues no lo sé. Igual que he tenido la filosofía durante el confinamiento de no obligarme a nada, voy a ir haciendo lo que me apetezca. Por supuesto, cumpliendo con mi curro y trabajando mucho. Agosto se prepara bastante parado de trabajo y va a ser el mes que tengo más tranquilo. Me iré a casa con los míos. Estoy un poco a ver a dónde me lleva el viento.

Listo va sale este viernes 24 de julio.