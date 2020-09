El outfit con el que Miriam Rodríguez le da la bienvenida al otoño: “Yo alucino”

Cada día que pasa nos acerca más al final del año, y eso, para muchos, es un motivo de celebración. Con la llegada del otoño, nacen también nuevas ilusiones y oportunidades para afrontar nuevos retos y obstáculos que la vida pueda ponernos.

Miriam Rodríguez es una de esas personas que ha celebrado la llegada de la penúltima etapa del año: el otoño. ¿Cómo lo ha hecho? Compartiendo con sus seguidores su outfit más otoñal.

Ver esta publicación en Instagram just like that: autumn 🍂 Una publicación compartida de Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) el 22 Sep, 2020 a las 9:31 PDT

"Just like that: autumn", dice en la descripción de su publicación. Una publicación protagonizada por una Miriam que posa frente al espejo con un pantalón de campana y un top a conjunto. Ambos tienen un fondo blanco y unas figuras marrones y/o naranjas con detalles más oscuros. ¡Qué mona va esta chica siempre!

"Flipo", "Yo alucino" y "Chica!!!" son algunas de las reacciones que han llenado la publicación de la artista de piropos. No es para menos, ¿verdad?

Como mencionamos en líneas anteriores, hay personas que están deseando despedirse ya del 2020 para siempre. Aunque siempre intentan buscar una razón por la que merezca la pena disfrutar de los meses que quedan. En el caso de los fans de Miriam, la han encontrado.

Su artista favorita ha anunciado el lanzamiento de su disco La Dirección de Tu Suerte en formato físico. Esta noticia llega después de que el COVID-19 le obligase a estrenarlo solo en las plataformas digitales. Pero a partir del 16 de octubre, la dirección de nuestras suertes cambiará gracias a lo nuevo que trae la gallega, quien estamos seguros que no tardará en reencontrarse en directo con sus seguidores.