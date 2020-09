Toñi Moreno habla con Jesulín de Ubrique de amores platónicos, música y familia

Toñi Moreno siempre ha demostrado que el género entrevistas le gusta y que tiende a tirar por el lado emotivo que sitúa al personaje en un plano de cercanía, naturalidad y predisposición a hacer confesiones. El próximo lunes 28 de septiembre podremos ver en su programa de Canal Sur, Un año de tu vida, una charla de más de dos horas con Jesulín de Ubrique. De momento ha compartido algunos fragmentos en sus redes y en la revista Lecturas con la que colabora.

El torero reaparece tras el fallecimiento de su padre, Humberto Janeiro, hace dos meses. Y lo hace para recordar alguna que otra anécdota de su patriarca. “Mi padre me llevaba en la vespa y me dice ‘vamos pa’l campo’. Vamos pa’l campo y me dice ‘dame una tiza’. Llevaba una tiza blanca y en un cartel en negro, pone mi padre… yo tenía 13 años… pone ‘se vende’… y pone el teléfono de la tienda que tenía mi madre alquilada y vendía ropa. Le digo a mi padre, ‘papá, ¿pa’ qué vendes el campo?’, y dice, ‘no, tú esto no lo entiendes, pero hay que pagar’. Y le digo, ‘¿pero pagar qué?’. Y me dice, ‘tú lo entenderás con el tiempo’. Me quedo así… y le digo… ‘papá, ¿tú quieres que yo sea torero?’… y me dice, ‘¿yo?, hombre…’. Digo, ‘pues no vendas el campo’…”, en ese momento se le quiebra la voz y las lágrimas asoman en sus ojos, “el cartel a tomar por culo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 23 Sep, 2020 a las 7:23 PDT

Hablando de la familia

Ese ambiente de emotividad es el que parece que va a discurrir toda la entrevista de la que ya conocemos algunos adelantos. Por ejemplo, sabemos que va a hablar de su mujer, María José Campanario. “Yo llevo 18 años casado con mi mujer y año y medio que estuvimos de pareja. En ese intervalo de tiempo hemos tenido nuestras diferencias, nos han puesto muchísimas trabas en el camino y aquí estamos con dos cojones, ¿no?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 23 Sep, 2020 a las 9:41 PDT

También hay hueco para hablar de su hijo Jesús y su ansia de ser torero, “Me dice mi hijo, ‘papá, quiero torear’…imagínate cuando a mí me dijo ‘papá, quiero torear’. Esperaba ese momento algún día. Le puse allí 50 becerras y le dije, ‘escoge la que quieras’. ‘Pues aquella misma papá’… ‘¿te ha gustado aquella?’…una becerrita coloradita muy bonita, chiquita… total, se la aparto, coge su capotillo y dije, ‘venga, como le pegue un capotazo, la madre, la que me va a liar’… Total, salió con su capote ahí… bien, bien, bien… Digo, ‘venga chico, la muleta’… cogió la muleta y dijo, ‘¿tú no querías que yo toreara, padre? Pues ya he toreao’…”.

Otras facetas: música y fútbol

Hubo un tiempo en el que Jesulín se planteó convertirse en cantante. De hecho, su ‘toa toa toa… te necesito toa’ fue un gran éxito de ventas.

“Cuando hice el disco, yo tenía preparado el invierno para hacer galas y todo y yo, de un plumazo, en el mes de agosto, me senté con los productores de la discográfica y dije, ‘se acabó el cante pa’ mí, a tomar por culo en bicicleta’…y aquello me costó creo que 70 u 80 millones de pesetas porque el que se rajó fui yo. Lo pagué, maté al perro y se acabó la rabia, a tomar por culo”.

Ahí se terminó su carrera musical. Se centró en ser torero, aunque podía haber sido futbolista. “Yo, si no hubiese sido torero, hubiese sido un grandioso portero. Yo era de las personas que, aunque no hubiese llegado, yo solo me lo creía y, además, yo jugaba de portero y jugaba muy bien y no me daba miedo. A mí me decía el entrenador, ‘como los gatos, tírate’. Y me tiraba…eran campos de tierra, yo llegaba desolladito vivo”.

Amor platónico

Entre confesiones y confesiones del torero, Toñi Moreno también se lanzó a hacer la suya propia. “Tengo que confesar que…estamos hablando de hace 30 años… pero tengo que confesar que yo me enamoré de Jesulín de Ubrique, ¿quién no se enamoraba de Jesulín de Ubrique? Era el del momento. Pidió mi teléfono y yo me emocioné muchísimo…”, cuenta Toñi. “Pero, ¿te llamé?”, pregunta Jesulín. “Vaya que si llamaste. No teníamos teléfono fijo porque en mi casa éramos pobres y el teléfono que tenía era el de mi vecina. Entonces, él, llamaba a las 2 de la mañana y mi vecina venía en bata, ‘Toñi, te llaman’. Yo cogía el teléfono y decía, ¿Juani?... no, no soy Juani… ¿Pepi?... no, no soy Pepi… hasta que daba con mi nombre. Llevaba una libretita con todos los nombres de las niñas con las que estaba”, contaba entre risas.

El próximo lunes, mucho más en Canal Sur.