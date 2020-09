Pablo Alborán, más modelo que cantante en su sesión para Vogue

Pablo Alborán está de regreso y trabajando sin parar y eso se nota porque empieza a estar presente en todos lados. Los kioscos se preparan para tenerle presente en la mayoría de portadas de las revistas en octubre. GQ le ha dado su portada y Vogue le ha hecho una sesión de fotos, a cargo de Nico Bustos, de esas que quitan el hipo.

Y es que ver las fotografías te hace plantearte si el malagueño no es modelo antes que cantante. Él mismo ha compartido ya varias fotos que ha hecho para la revista en las que podemos verle con diferentes estilismos y no podemos ponerle peros a ninguno. Un aire entre otoñal e invernal que nos muestra el lado menos tímido del cantante.

“Yo hacía ceo que muchísimos años que no trabajaba tanto. Ahora todo cuesta un poco más o esa es la sensación, pero sé que va a merecer la pena”, nos contaba la última vez que hablamos con él.

En las próximas semanas le vamos a ver y mucho. En la radio, en la tele, en las revistas… una vorágine con la que se siente feliz. “Las sesiones de fotos hay veces que me vestían con ropa imposible, yo jamás me pondría la ropa que me estaban poniendo, que parece una tontería, y de pronto era como, ¿sabes qué?, da igual la ropa, da igual ya, incluso, eso… no es que de igual, que me importe poco la moda, sino que me sentía cómodo con cosas que no me había puesto nunca porque como te dice cualquier modisto, ‘no es la ropa, es cómo la llevas’. Es verdad, la vida es eso, no es la vida, es cómo la vivas”, reflexiona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 23 Sep, 2020 a las 11:00 PDT

Y esa es la filosofía que ha aplicado a todo: “El disco es igual, la música es igual, no es lo que escuches sino cómo lo escuches. Este disco se ha hecho desde un lugar personal muy bonito”.

Y aprovecha para recordar que está cada vez más cerca su primer single, Si hubieras querido. Un paso más en unos tiempos complicados y con muchas incertidumbres. Un momento en el que reivindica la unión más que nunca y la apuesta en general por la cultura.

“Nos retroalimentamos, yo necesito también ver que otros artistas siguen currando porque si no, yo, me muero de miedo y no saco nada. Si yo saco algo es porque he visto que otros lo van a hacer y es importante. Es como las giras, todo el mundo estaba muerte de miedo con las giras, pero si yo veo que Alejandro va a hacer gira, a lo mejor yo me atrevo. Si Alejandaro ve, por ejemplo, que Adele va a hacer una gira, la hace, y viceversa, eso es muy importante, que no tengamos vértigo y que, si lo tenemos, que no dejemos de saltar juntos”. argumenta.