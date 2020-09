Madonna anuncia un nuevo proyecto que te permitirá oler como Madame X

Sí, has leído bien. Lo nuevo que trae Madonna es único, innovador y muy esperado. Y no solo eso, sino que nos acercará más a su alter ego (y último álbum de estudio) Madame X.

La cantante ha anunciado que se ha puesto manos a la obra con el segundo perfume de su trayectoria, que además estará inspirado en su propio personaje. Según informa Billboard, la solista asegura que podremos tenerlo en nuestras manos "muy pronto".

De hecho, y para calentar motores, la propia artista ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que muestra el embalaje de producto. La caja que lo contiene es blanca y está protagonizada por una enorme X roja. En su interior se encuentra el perfume, que viene en un bote "sexy" y "minimalista", según las palabras de la guionista Diablo Cody.

Sea como sea, aún se desconoce más información al respecto de este nuevo proyecto. Aunque lo que sí ha podido avanzar la Reina del Pop es el olor que nos encontraremos con el sucesor de Truth or Dare. "Personalmente creo que es un poco más fuerte cuando te lo pones primero, pero después de 30 minutos de intercambiar química con tu piel, se evapora la pesadez del perfume, y es increíble", explica Madonna.

La legendaria cantante se prepara para el estreno de su propio biopic, que ella misma dirigirá. Aún se desconoce cuál será el título que elegirá para este proyecto, pero ya se baraja el nombre de Live To Tell, que coincide con el tema que publicó en 1986. Eso sí, no será Madonna la que interprete el papel protagonista, ya que contará con una actriz que lo haga. El nombre de Julia Garner es el que parece haberse convertido en el mejor candidato. Tendremos que esperar para saberlo.

Sea como sea, ahora tú tienes la oportunidad de oler como una súper estrella del Pop internacional. Y no cualquier súper estrella, pues hablamos de la realeza del Pop.