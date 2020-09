Madonna escribirá y dirigirá una película sobre su vida

Las películas biográficas ya son un género en sí mismo, y, en los últimos tiempos, se han multiplicado aquellos que hablan de estrellas de la música. Después de Bohemian Rhapsody y Rocketman, las películas dedicadas a Freddie Mercury y Elton John, los anuncios de otras no han dejado de aparecer. Desde Whitney Houston a Amy Winehouse, toda figura destacada del mundo de la música quiere o se merece su propio biopic.

El rumor sobre una nueva película llevaba tiempo sonando en los mentideros de Internet. En este caso, Madonna era la protagonista de una historia que contaría la primera parte de su vida. Lo cierto es que la Reina del Pop debe tener mucho que contar acerca de sus primeros y agitados años, y ahora ha confirmado que será ella misma la que lo cuente.

Madonna ha anunciado que está trabajando en su propia película biográfica junto a la guionista Diablo Cody, conocida por el guion de Juno. A pesar de que no tiene título oficial, se baraja el nombre de Live to Tell, como su tema de 1986. Aunque Madonna está trabajando en el guion y será la directora, tiene pensado escoger a una actriz que la interprete. Julia Garner es la intérprete que suena con más fuerza para este cometido, aunque no hay nada confirmado.

Es bastante habitual que los artistas vivos aparezcan en los créditos como asesores o productores de las películas que hablan sobre su vida, como fue el caso de Elton John en Rocketman. Sin embargo, Madonna va más allá y será la guionista y directora de esta nueva película.

La propia cantante ha colgado un comunicado de Universal Pictures en su propia página web sobre el film. "Quiero transmitir el increíble viaje por el que me ha llevado la vida como artista, música, bailarina, un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo. El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión".

Lleva semanas dando pistas en sus redes sociales, culminando en un directo de Instagram en el que Madonna confirmó que el argumento de la película se centrará en su llegada a Nueva York a principios de los años 80 y sus interacciones con Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat y Martin Burgoyne. Será una cinta retrospectiva sobre su carrera pero también sobre su vida, en la que se mostrarán los momentos clave que la han marcado como artista pero también como mujer.