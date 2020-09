Charlie Puth, ante su primer concierto virtual gratuito

Charlie Puth está a punto de ofrecer uno de los conciertos más multitudinarios de toda su carrera musical. El solista ofrecerá este 24 de septiembre a las 20h (el 25 de septiembre a las 2am en península y Baleares, una menos en Canarias) su primer concierto virtual gratuito ante decenas de miles de espectadores de todo el mundo.

Para poder disfrutar del directo del estadounidense sólo hay que registrarse a través de la página web de la compañía que promociona el concierto (Xfinity Powered by Pandora). El show tendrá lugar desde un escenario no desvelado de Los Ángeles y además de música en directo los 'asistentes' podrán disfrutar de una entrevista exclusiva con el músico.

Porque Charlie Puth no ha dejado de crear durante todos los meses de confinamiento y nueva normalidad y podría dar detalles de su próximo proyecto musical. Todo apunta a que Voicenotes 2 será el título de un álbum que verá la luz a finales de año si todo va según lo previsto aunque por ahora no hay confirmación oficial

De momento en los últimos meses hemos podido disfrutar de Girlfriend y Hard on yourself, sus dos canciones más recientes. Su tema más reciente que pasea por las listas de ventas estadounidenses en estos momentos es I hope, una colaboración con Gabby Barrett.

Ver esta publicación en Instagram Fake bass!!! Una publicación compartida de CHARLIE PUTH (@charlieputh) el 23 Sep, 2020 a las 12:04 PDT

Pero no han sido las únicas composiciones en las que ha trabajado. El más reciente trabajo discográfico de Katy Perry, Smile, incluía un par de composiciones que llevaban su firma. Lo mismo sucede con el debut de Ava Max, Heaven and Hell, en el que Puth también aparece como compositor.

Una oportunidad única para disfrutar en directo de canciones como See you again, We don't talk anymore o Attention con las que Charlie Puth ha conseguido la fama mundial. ¿Con qué nos sorprenderá después de Nine track mind y Voicenotes? ¿Y su colaboración con Zedd?