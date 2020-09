Sebastián Cortés y Alba Reche se unen en ‘La Posada’: “Un lugar donde no existe el juicio”

Sebastián Cortés se une a Alba Reche dando un pasito más hacia el éxito en La Posada. Después de varios singles como Dos X Tres o Uno Contra Uno se lanza con una colaboración con la ex triunfita de 2018. “La colaboración viene de que, a principios de año, conocí la música de Sebas, apenas tenía una o dos canciones subidas a Spotify, pero me gustaron las tres´. Yo dije ‘quiero componer con este chico, quiero conocerle y a ver qué tal surge el trabajo’”, nos ha contado Reche a LOS40.

Como nos ha explicado la cantautora, el proceso de creación no tiene desperdicio: “Quedamos en el estudio de mi casa de Madrid, seguimos grabándola a las 2:00 am en un cuarto de dos metros cuadrados”. Y es que su compañero de dúo no quería perder ese toque Lofi que tanto le define.

“Yo me imagino La Posada como un lugar de fiesta, para poder disfrutar y sobre todo dejarte llevar. Un lugar donde no existe el juicio, que tú tienes que estar y ya”, continúa la cantante de quimera. Sebastián nos da más detalles de la idea detrás de la creación, el objetivo era una esencia “erótica, pero sin llegar a ser explícitos dejando que cada uno se imagine como quiera, la interprete como quiera y las lleve a su terreno”.

Y como de comer pizza o hamburguesa se tratara, sacaron la ruleta de una app para elegir el nombre del tema. “Sebas quería La Posada y yo La Posadita”, dice Reche que obviamente, no tuvo la suerte de su lado.

En la creación de 'La Posada' / Fotografías cedidas a Los40 / Jorge Rico @ricothetomato_

El videoclip es toda una obra de arte de la mano de Poul Nissen y Guillermo de Córdova con numerosas referencias cinematográficas. “Mi escena favorita es cuando Nadalina y yo caemos en el vaso, creo que ese frame es increíble, muy difícil de hacer”. El conjunto es tan bonito que ni ella se decide: “También cuando estamos Sebastián, Nadalina y yo con sus respectivas parejas y los pétalos empiezan a subir como en un huracán, me parece precioso”. Escenas donde se visibiliza la atracción tanto a hombres como a mujeres, perfectamente cuadrado con la fecha ya que, ¡esta semana se celebra la bisexualidad!

Aunque se ha grabado en plena pandemia y respetando todas las medidas de seguridad, para Cortés que acaba de empezar en el mundo de la música es lo normal. “Toda mi experiencia ha sido durante el Covid así que no sabría con qué compararlo”, confiesa.