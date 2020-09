Así suena la versión de ‘En el amor todo es empezar’ de Ana Guerra

No queda nada para que podamos disfrutar del que promete ser el musical del año español. Hablamos, nada más y nada menos, que de Explota, Explota. La película protagonizada por Ingrid García-Jonsson y Verónica Echegui llega a los cines el próximo 2 de octubre y promete hacernos cantar con las mejores canciones de Raffaella Carrà.

Para que la espera sea más llevadera y podamos ir cogiendo el espíritu de la película, esta misma semana ha salido la versión de Ana Guerra de En el amor todo es empezar, una de las canciones más exitosas de la carrera de la artista italiana. La canaria le ha dado su propia personalidad al mítico tema que tantas veces hemos escuchado en esta adaptación grabada expresamente para la banda sonora de la película.

Aunque el tema continúa teniendo su esencia, es verdad que escuchamos nuevos sonidos en la producción, apostando por una base mucho más producida y movida que nos recuerda al electrolatino.

En palabras de la ex triunfita, interpretar esta nueva versión de En el amor todo es empezar ha sido todo un regalo:

“Ha sido emocionante para mi versionar un tema de Raffaella Carrà, ya que la admiro y respeto por su talento. Participar en este proyecto fue un gran reto. Cuando me dijeron que iba a versionar En el amor todo es empezar me sentí muy honrada pero he de reconocer que versionar su canción era un gran reto porque todo el mundo conoce sus canciones y eso impone muchísimo, así que nuestra solución fue hacer otra versión que espero que la gente disfrute tanto como yo he disfrutado participando en este proyecto”.

En el vídeo oficial del tema, vemos imágenes de Ana Guerra cantando en un estudio junto a escenas de la película. Un pequeño avance que nos ha sabido a poco.

Explota, Explota es la ópera prima de Nacho Álvarez y, además de Ingrid García-Jonsson y Verónica Echegui, cuenta con la participación de Fernando Guallar, Pedro, Fernando Tejero y Natalia Millán.