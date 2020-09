El cambio de vida y de look de Alyson Eckmann, ganadora de ‘GH VIP 5’

La carrera de Alyson Eckmann en la televisión de nuestro país subió tan rápido como bajó después. La americana pasó de hacer un cameo en 'Quién quiere casarse con mi hijo', a fichar como presentadora estrella de 'Hable con ellas', entrar a la casa de 'GH VIP 5' y ganarlo.

Todo ello en pocos meses, convirtiéndose en el rostro de moda de Mediaset y preguntándose muchos espectadores de dónde había salido.

Parecía que llegaba para quedarse, pero un día se cansó y se marchó de vuelta a Estados Unidos donde vive actualmente en Los Ángeles.

Lugar del que ella misma se quejó por los precios de la vivienda y hasta tuvo que alquilar un barco como residencia.

Sigue muy activa en redes sociales y allí ha mostrado que, además del giro en su profesión, de la que dice "No idea what I’m doing", también ha cambiado su look: ha pasado de ser rubia con mechas, a teñirse el pelo de azul.

Ver esta publicación en Instagram The @bird saga continues 🦅🛴❤️ Una publicación compartida de Aly Eckmann (@alyeckmann) el 3 Sep, 2020 a las 7:40 PDT

Aún así mantiene su cara angelical a la que le queda bien todo y sigue compartiendo sus vivencias y locuras con sus seguidores.