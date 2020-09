‘Madres’, ‘Anatomía de Grey’, ‘Dr House’, ‘Scrubs’, ‘Hospital central’… Los médicos, ¿ven series de médicos?

Guido Rodríguez y Juan Sánchez-Verde son dos médicos de urgencias que trabajan en un hospital público de Madrid y que, además, han formado un tándem, bajo el nombre de Yo, Doctor, para centrarse en la divulgación científica a través de la ilustración.

Además, podemos calificarles como frikis sin temer que vayan a enfadarse. Buena prueba es Medicina Pop, el libro en el que se lanzan a diagnosticar a algunos de los personajes más relevantes del cine, las series de televisión o la música.

Como buenos adictos a este tipo de cultura hemos querido aprovechar para saciar una curiosidad que de vez en cuando nos da vueltas a la cabeza. Los médicos, ¿ven series de médicos? ¿Qué piensan de ellas?

“Juan es un obseso de las series de médicos. A mí me hacían más gracia cuando era estudiante. Hay algunas míticas que son muy buenas”, asegura Guido sobre su compañero que no puede más que reconocer la pasión que siente por la ficción.

“Tengo un problema y es que me gusta ver lo irreales que son. Creo que me he visto todas salvo Anatomía de Grey. Es la que pincho”, confiesa Juan, “no es que sea un obseso de las series de médicos, es que, en realidad, cuando no estaban de moda las series de televisión, yo me había visto todas las series de televisión que había en el mercado, bendito internet, y soy un obseso de las series de televisión”.

Pero sin nos centramos en las que tienen su profesión como protagonista, reconocen que no han visto todavía la última que ha estrenado Telecinco, la de Madres. Pero tienen claro cuál es la que más les ha convencido.

“Scrubs, si cualquier estudiante de medicina o cualquier persona quiere ver cómo es la medicina de verdad, la realidad, realidad, realidad, la va a encontrar en Scrubs aunque no se lo crea”, admite Juan.

También se ha mojado en el otro lado, en el de las series de médicos más irreales. Lo tiene bastante claro, “la más irreal es Hospital Central. Era increíble cómo en esa serie un día venían terroristas, otro día había un incendio, al tercer día un brote de ébola, al cuarto todos se apuñalaban, al quinto había un triángulo amoroso que acababa con asesinato…”.

Y si le planteas con ironía que eso es lo que pensamos todos de Urgencias, asegura que “sólo ocurren un tercio de las cosas por hospital”.