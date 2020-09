El Boss está de vuelta. Bruce Springsteen llevaba sin trabajar con la banda de su vida, la E Street Band, seis años, desde la publicación de High Hopes (2014). Ahora, ha anunciado la publicación de un nuevo disco, que estará disponible el 23 de octubre, y del que ya hemos podido escuchar un adelanto, la canción que le da nombre: Letter to you.

Seguimos descubriendo poco a poco las novedades que el Boss nos va a presentar en este nuevo y esperado disco. Springsteen describe Ghosts, este nuevo single, como una canción "sobre la belleza y la dicha de estar en una banda y el dolor de perderse el uno al otro por la enfermedad y el tiempo". Según informa en la nota de prensa, es "un verdadero himno, una auténtica joya de rock épico y atemporal absolutamente espectacular".

Así lo explica el cantante, que acaba de cumplir 71 años, que intenta en este tema hablar del espíritu de la música, algo que ninguno de nosotros poseemos, sino que solo puede ser descubierto y compartido en compañía de los demás. Precisamente en la E Street Band reside, como dice, su alma colectiva.

"Amo el sonido de la E Street Band tocando en vivo en el estudio, en un modo que nunca hemos hecho antes, y sin apilamiento de capas de audio. Hemos hecho un álbum en solo cinco días, y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido", dice el artista en el comunicado de prensa.

Escucha ‘Ghosts’, el nuevo tema de Bruce Springsteen llamado a convertirse en clásico

El nuevo disco de Springsteen, que será el vigésimo trabajo de estudio, incluirá nueve canciones nuevas, escritas recientemente, así como tres grabaciones que harán las delicias de todos sus fans.

Se trata las legendarias pero inéditas composiciones de los años 70, Janey needs a shooter, If I was the priest y Song for orphans. Canciones todas ellas, que sus seguidores ya conocían desde hace décadas, gracias a sus memorables conciertos, pero que no habían sido capturadas en un estudio hasta hoy. Promete ser un álbum de puro y auténtico rock, con el mítico sonido característico de la banda de su vida.