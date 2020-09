Jennifer Lopez y Maluma se montan su propia película en ‘Pa’ti’ y ‘Lonely’: Aquí vídeo y letra

PA’ TI

Tengo una vista al mar desde el balcón

Desayuno en la cama, ¿por qué no?, oh-oh

Tengo un closet full de Christian Dior

Obras de Picasso y hasta de Van Gogh, oh-oh

Tantos autos y diamantes

Avión con mi nombre adelante

Todo lo que tengo solo tiene precio si

Lo comparto junto a ti, yeah-yeah

[Jennifer Lopez y Maluma]

Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti (Wuh)

Pase lo que pase estoy pa' ti, pa' ti

Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti (Eh)

Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti

Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti

Pase lo que pase estoy pa' ti, pa' ti

Todo lo que tengo e' pa' ti, pa' ti

Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti (Wuh)

[Jennifer Lopez]

La cuenta del banco

Quiero consentirte, te doy lo que quieras

Mi voz cuando canto

También lo que tengo bajo 'e la caderas

O vamos de luna de miel pa' Puerto Rico (Puerto Rico)

Después del yate llegamo' a Santo Domingo

Ya tú sabes lo bien que sabe

De mi boca tú tiene' la llave (La llave)

Estoy lista ya, solo tú me interesa'

'Tamo pa' pasar la vida completa

Tantos autos y diamantes

Avión con mi nombre adelante

Todo lo que tengo solo tiene precio si

Lo comparto junto a ti, yeah-yeah

[Maluma, Jennifer Lopez]

Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti (Wuh)

Pase lo que pase estoy pa' ti, pa' ti

Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti (Eh)

Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti

Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti

Pase lo que pase estoy pa' ti, pa' ti

Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti

Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti (Papi Juancho, mamacita)

Si tú me da' de to' lo tuyo, baby (Uh-uh)

Mataría por ti, me arriesgaría por ti, mi amor (Ta-ta, ta-ta)

Aunque en mi cuenta 'e banco no hayan ni mil (Sí, sí)

Todo será fácil si te pone' pa' mí, mamá (Baby)

Mucho me demoré pa' conocer a tu viejo (Viejo, viejo)

Cuando me trataban como to' un pendejo

Y míranos, aquí estamo'

Nadie no' creía que íbamo' pa' viejo'

Estás en mi mente, bebecita todo el día

Tu cuerpo es como poesía, uh

Sin problemas te lo admito, sino estás me debilito

Cada ve' que tú te va' me queda faltando un poquito (Qué, qué?)

Baby, yo te necesito, me tiene' loco, loquito

No he fumado nada y ya me tiene' volando bajito

Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti (Wuh)

Pase lo que pase estoy pa' ti, pa' ti

Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti (Eh)

Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti

Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti

Pase lo que pase estoy pa' ti, pa' ti

Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti

Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti (Wuh)

[Maluma]

Jajaja

Alright, alright

J.Lo, llegué yo

Papi Juancho, mamacita

LONELY

Rudeboyz

Son las cinco 'e la mañana y yo pensando en ti

Preguntándome qué hubiera pasao

Hace tiempo que no me has llamao

El alcohol no ha ayudado, yeah

Hasta mis hábitos he cambiado, yeah

Una onza de krippy (Yeah-eh)

Por la pena que yo aún no he pagao

You're sayin' that you're feelin' lonely

But you fuc*** up, baby, I'm sorry

I'm doing so much better without you

Just kill your ego before it kills you

Te necesito, estoy lonely

Si la cagué, baby, I'm sorry

Tú ere' mi shorty, nadie es igual

Deja el ego, que te va a matar

Parce, me estás haciendo mucha falta

Me siento en la cárcel, dame ya de alta (Wuh, wuh, wuh)

La soledad, te juro, está que me mata

Hasta mi perro te extraña, no seas ingrato

Nada tiene sentido si no estás tú (Tú)

Antes no tomaba y ya me muero en el alcohol

Recuerdo en el Rrari cómo hacíamo' el amor (Mami)

Yo siempre seré tu negrito del Bronx

Te necesito, estoy lonely (Yeah)

Si la cagué, baby, I'm sorry (I'm sorry)

Tú ere' mi shorty, nadie es igual (Ay)

Deja el ego, que te va a matar

You're sayin' that you're feelin' lonely

But you fuc*** up, baby, I'm sorry (Sorry)

I'm doing so much better without you (Without you)

Just kill your ego before it kills you

[Verso 2: Maluma & Jennifer Lopez, Ambos]

Papi Juancho (Yeah, nobody like him)

También me sentí enfermo cada que te lloré

Mis lágrimas caen porque sé que la cagué

I wanna love you, you already know, yeah

¿Por qué diablos me mentiste?

Te hice sentir como un chiste

Nadie como yo te quería

No te voy a dar por perdida, ah-ah-ah-ah

Admito que pensé en llamarte (No, no)

Pero tenía que empezar a amarme (Baby)

Nunca estuviste cuando te necesité

No te creas, si hasta al más famoso lo voté (Alright)

Tú dice' que te sientes lonely

Estoy mejor sin ti, I'm sorry

Cómo yo, dime, ¿quién te va a tratar?

Me heriste el ego, no saber amar

Te necesito, estoy lonely

Si la cagué, baby, I'm sorry

Tú ere' mi shorty, nadie es igual

Deja el ego, que te va a matar

Yeah, I gotta love me

Yeah-yeah

Maluma, baby (Uh-uh)

Yeah-yeah

J.Lo

Yeah-yeah (Ah-ah, ah-ah-ah)

Rude-Rude-Rudeboyz

Mamacita (Ah)

You know how much I love, right?

I know

I'm just here to tell you that

What?

I fuckin' miss you, I just, I just need you

Muah

Too bad

Once again, jajaja

Royalty Records, huh

Don't come over here with that shit