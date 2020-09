5 juegos que se convirtieron en un boom los últimos 5 años: de Fortnite a Among us

Among us, Fortnite, PUGB, Fall Guys y Pokémon Go han sido (y siguen siéndolo) sin ningún género de dudas 5 de los videojuegos más disfrutados en los últimos 5 años. La prueba viviente de que no hace falta un espectacular apartado gráfico ni una elaboradísima trama conceptual para triunfar. Pero tienen lo imprescindible: diversión y juego online para compartirlo con amigos y familia.

Probablemente en este listado falten muchos títulos que se han convertido en una referencia del último lustro (Sea of Thieves, League of Legends, Minecraft...) pero es indiscutible que estos 5 juegos fueron un auténtico boom de los últimos años.

PlayerUnknown's Battlegrounds

PlayerUnknown's Battlegrounds es un shooter basado en el modo Battle Royale que está siendo desarrollado a través de la retroalimentación con la comunidad. Comenzando de la nada, los usuarios tienen que luchar uno contra el otro para localizar armas y suministros para ser el único superviviente...

Este juego realista de alta tensión se establece en una isla masiva de 8x8 km con un nivel de detalle que muestra las capacidades de Unreal Engine 4. Como creador del modo de juego Battle Royale de las series ARMA y H1Z1: King of the Kill, Greene está desarrollando el juego conjuntamente con un equipo veterano de la empresa Bluehole para crear la más diversa y robusta experiencia de Battle Royale hasta la fecha

En 2016 inició la moda de los battle royale que continuaría...

Fortnite

Epic Games desarrolló Fortnite con un concepto radicalmente diferente al que muestra a día de hoy. Su modo Battle Royale es el que ha catapultado al juego hasta convertirse en uno de los más populares y más disfrutado por jugadores de todas las generaciones (y todas las consolas).

Como decía, la concepción del juego parecía otra y de hecho el videojuego en formato físico tuvo una tirada limitada (gracias a Gearbox Software) hasta que viendo el negocio de las micro-transacciones de su modo más exitoso decidieron que el juego fuera gratuito.

100 jugadores construyendo fortificaciones, arrebatando tesoros a los caídos a medida que se va reduciendo el mapa... y millones de jugadores lanzándose cada segundo desde el aire.

Pokémon Go

La saga de Pokémon cumplía en 2016 su 20º aniversario y lo celebró por todo lo alto con el lanzamiento de Pokémon Go, la app para 'cazar' estos populares monstruos de bolsillo con tu móvil (Android o iOS) y en la calle gracias a la realidad aumentada.

La fiebre por convertirse en un maestro Pokémon en la vida real se desató y fue tendencia en las redes sociales y en los buscadores de todo el mundo. Las imágenes de avalanchas de personas concentradas en parques y espacios públicos dieron la vuelta al planeta.

El juego es gratuito pero incluye micropagos para aumentar nuestra colección así que ojo con viciaros demasiado porque puede costaros una pasta.

Among us

Resulta complicado de entender que un videojuego indie como Among us creado en 2018 se haya convertido en uno de los títulos más jugados en 2020. Difícil entender salvo por el hecho de la pandemia mundial que nos ha confinado y ha puesto a millones de personas delante del ordenador a jugar online con amigos a los que no podía ver.

Entre 4 y 10 jugadores pueden compartir partida en este título en el que el éxito de nuestra aventura espacial dependerá de encontrar al impostor que puede acabar con todos los demás. Sabotaje, caos, asesinatos... Todo vale para sabotear la misiones del resto de jugadores.

Innersloth, un estudio con apenas 3 fundadores en su personal, ha generado casi 100 millones de descargas y 150 millones de dólares sólo en el último mes gracias a la viralidad. Twitchers, youtubers, influencers... las redes sociales están llenas de memes de Among us.

Fall guys

La generación Humor Amarillo ya tiene continuación. Era cuestión de tiempo que un videojuego con una temática similar a un battle royale de humor absurdo arrasara. Y así ha sucedido con Fall Guys Ultimate Knockout que reúne a hordas de participantes online en una loca y cada vez más caótica competición por rondas hasta que solo quede un ganador.

Enfréntate a obstáculos extraños, ábrete paso entre competidores revoltosos y desafía las rígidas leyes de la física en tu camino hacia la grandeza. Déjate la dignidad en casa y prepárate para fracasar desternillantemente en tu misión de alzarte con la corona. Enfréntate a emocionantes desafíos contra otros 59 competidores en este caótico juego multijugador de circuitos de obstáculos.