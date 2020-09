Ava Max, “reina” de la lista esta semana

Pocos artistas (masculinos y femeninos) han irrumpido en los últimos meses con la fuerza de Ava Max. Fue número uno de LOS40 con tres canciones antes incluso de lanzar su primer álbum (Heaven and hell ha salido hace pocos días): lo logró el año pasado con Sweet but psycho (¡tres semenas!) y con So am I, y este 2020 también accedió a la posición más alta con Tabú, junto a nuestro querido Pablo Alborán (¡otras tres semanas!). Ahora, Amanda regresa al trono de la lista con Kings & queens; y lo consigue después de 13 semanas en el chart y una subida de tres puestos. Número uno con cuatro canciones (ocho semanas en total) en año y medio: ¡no está nada mal!

En un programa en el que Pablo Alborán ha sido protagonista (Tony Aguilar lo ha entrevistado, el malagueño ha dado su Voto Vip y su nuevo single, Si hubieras querido, se ha anunciado como nuevo candidato), la casualidad ha querido que el número uno haya ido a parar a manos de su amiga Ava. Kings & queens ha tenido una excepcional acogida en muchos países de Europa y ha sido top 20 en la lista de ventas del Reino Unido.

Con un debut tan vigoroso, solo cabe esperar una carrera llena de éxitos para Ava Max. Además, es muy simpática, como tuvimos ocasión de comprobar en la entrevista que le hizo Tony Aguilar hace unos días en LOS40 Global Show. ¡Enhorabuena!