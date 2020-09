Ava Max: “Pablo Alborán me enseñó sus mundos”

Faltaba que todos los éxitos de Ava Max formaran parte de un todo y ese todo se ha materializado en un ábum, el primero de su carrera. Heaven & Hell es el título del disco que la artista sacó el pasado viernes y que incluye algunos de los hits que la han encumbrado a lo más alto, desde Sweet but Psycho, la canción con la que empezó todo, hasta Kings & Queens.

Videoclip oficial de 'Naked', el último single de Ava Max

Aprovechando el lanzamiento de este álbum tan esperado, Ava Max ha sido una de las artistas invitadas en LOS40 Global Show. En esta entrevista, la cantante habla de su primer trabajo discográfico y recuerda la exitosa colaboración que hizo con Pablo Alborán.

Estaba previsto que la publicación de Heaven & Hell se produjera hace varios meses. Sin embargo, el coronavirus, como a otros muchos artistas, trastocó los planes de la estadounidense. El lanzamiento se retrasó, pero el resultado no cambió, tal y como cuenta la propia Ava Max. "El álbum estaba terminado antes de la pandemia", explica en el programa que comanda Tony Aguilar. "En realidad no grabé temas específicos para este disco. Lo que hice fue grabar muchas canciones y elegir las mejores para Heaven & Hell".

En cuanto al concepto del LP, que se divide en dos caras (cielo e infierno), Ava ha dicho lo siguiente: "Es una especie de viaje del cielo al infierno. El cielo es una fantasía en nuestra mente y el infierno es quizás el 2020".

"Pablo Alborán me enseñó sus mundos"

Durante la entrevista, Tony Aguilar también le pregunta a Ava Max por Tabú, la exitosa colaboración que hizo con Pablo Alborán. De este dueto guarda un muy buen recuerdo, además de una bonita relación de amistad con el malagueño: "Pablo Alborán es genial", afirma. "Me ayudó muchísimo enseñándome España cuando hicimos el videoclip. Me enseñó sus mundos”, y añade: "Tiene mucho talento. Es increíble y me lo pasé genial con él en España".

Si quieres ver la entrevista completa de Ava Max en LOS40 Global Show…¡dale al play!