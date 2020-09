Nicki Nicole: “Estoy esperando que Drake escuche ‘Colocao’ en recomendados para hacer el remix”

En el último año, y a pesar de la pandemia, Nicki Nicole ha conseguido postularse como una de las artistas urbanas con mayor proyección de Argentina. Su música ha traspasado todas las fronteras y en España, concretamente, ha escalado posiciones hasta convertirse en todo un referente del género. De sus éxitos y el futuro que le viene ha hablado esta semana en LOS40 Global Show.

'Colocao', su primer hit

Si hay una canción que supuso un punto de inflexión en su carrera esa fue Colocao, un tema que lanzó hace ya cuatro meses y que le abrió las puertas de nuestro país. "Colocao fue muy importante por cómo se lo tomó la gente. En España dio un golpe increíble. De hecho, llegó un momento en el que me escuchaban más en España que en Argentina", explica la cantante en el programa que comanda Tony Aguilar en LOS40.

Videoclip oficial de 'Colocao'

Y continúa: "Es una canción muy importante para mí porque la hice durante la pandemia. Me esforcé mucho por hacer el videoclip, hacer la canción y que saliera adelante. Quería que la gente tuviera algo que escuchar cuando se diera cuenta que estaba en su casa sin poder salir".

Además, Nicki sueña con un posible remix de Colocao con Drake, uno de los grandes protagonistas del tema. "Estoy esperando que algún día escuche la canción en recomendados y se dé cuenta que digo su nombre", señala.

El éxito de 'Mamichula'

Durante su entrevista en LOS40 Global Show, Nicki Nicole también ha hablado largo y tendido de Mamichula, su exitosa colaboración con Trueno. "Nunca imaginé hacer una colaboración con Trueno. Es un artista al que admiro mucho, pero pensaba que no podría estar en una misma canción con él porque sentía que teníamos esencias muy diferentes", explica. "Hicimos la canción sin pensar cuántas reproducciones iba a tener. No pensar en eso es bueno, porque si no estás toda tu vida obsesionado y no sirve de mucho. Ahora es mi canción favorita. A veces la escucho como si no fuera yo quien la está cantando".

El álbum "chiquito" de Nicki Nicole

Nicki Nicole también ha aprovechado su intervención en LOS40 Global Show para contar que está trabajando en un disco de pocas canciones para contentar a sus incondicionales. "Estoy intentando hacer un álbum pequeño para poder darle nueva música a la gente que tanto hago esperar entre single y single", dice. "He hecho tanta música durante la pandemia que quiero sacarla para poder seguir adelante".

Si quieres ver la entrevista completa de Nicki Nicole en LOS40 Global Show…¡dale al play!